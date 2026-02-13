Eva Torres será la portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza tras la jubilación de Julio Calvo

La portavoz adjunta del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, asumirá la Portavocía tras la jubilación del actual portavoz, Julio Calvo - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, asumirá la Portavocía tras la jubilación del actual portavoz, Julio Calvo, quien también ha ocupado este cargo en el anterior mandato.

Eva Torres se ha encargado este mandato de las áreas de Economía y de Hacienda, así como las políticas relacionadas con la mujer y "la defensa de la vida", y ha liderado la negociación del presupuesto con el equipo de Gobierno de la ciudad, encabezado por la alcaldesa, Natalia Chueca.

Además, Eva Torres es consejera de la Sociedad Nueva Romareda y de la Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza.

CURRICULUM VITAE

Nacida en Zaragoza, casada y madre de dos hijos, Eva Torres es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y titulada en Mediación Civil, Mercantil y Familiar.

En su trayectoria profesional ha estado 30 años en el sector bancario, actualmente en excedencia, y cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito económico.

Su primer contacto con la política comenzó con Vox en el año 2018 y en la lista electoral al Ayuntamiento de Zaragoza en 2023 ocupó el segundo puesto detrás del todavía portavoz, Julio Calvo.

OTRO CAMBIO

No será el único cambio en el grupo municipal de Vox, ya que una de las asesoras, Ana Isabel Pardo, ha resultado elegida diputada en las Cortes de Aragón al ocupar el puesto seis de la lista electoral en los comicios del pasado 8 de febrero.

Vox ha obtenido siete escaños en las Cortes de Aragón por la provincia de Zaragoza; cuatro por la de Huesca y tres por la de Teruel. En total, sus 14 parlamentarios supone el doble de representación que en la anterior legislatura.