Eva Valle subraya la "capacidad de adaptarse" de Up Lifting como ejemplo de industria dual

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, en su visita de esta mañana a Up Lifting. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha visitado este martes las instalaciones de Up Lifting, en Huesca, donde ha conocido el proyecto de ampliación que acaba de iniciar la compañía y que supondrá una inversión de 11,3 millones de euros y la creación de más de 30 puestos de trabajo.

Las obras, declaradas de Interés Autonómico el pasado mes de junio, permitirán ampliar la superficie de la planta desde los actuales 8.000 hasta los 20.000 metros cuadrados.

Está previsto que los trabajos concluyan a finales de 2027. Durante la visita, Valle ha destacado la "capacidad de adaptación" de Up Lifting y ha señalado que la evolución de la compañía "puede servir de ejemplo para otras industrias de la Comunidad en un sector estratégico como la defensa", especialmente por su condición de empresa de doble uso, con actividad tanto en el ámbito civil como en el de defensa.

La consejera ha puesto también en valor la "capacidad de crecimiento e internacionalización de la compañía", así como su apuesta por la innovación y la I+D, que le permite "crecer tanto en el sector civil como en el de la defensa".

IMPULSO AL SECTOR DE LA DEFENSA

Up Lifting forma parte del Hub de la Defensa de Aragón, una iniciativa que cuenta ya con 150 empresas y que busca reforzar la colaboración entre compañías aragonesas y facilitar su acceso a las oportunidades que está generando el crecimiento de la industria de defensa.

Valle ha subrayado que el Gobierno de Aragón "sigue trabajando para que las oportunidades que están surgiendo en el sector lleguen a Aragón y cada vez más empresas puedan beneficiarse de ellas".

"Seguimos trabajando para que las empresas que quieran entrar en el sector puedan hacerlo con una ventaja competitiva", ha añadido la consejera, que ha destacado la importancia de acompañar al tejido empresarial aragonés en su proceso de crecimiento, diversificación e incorporación a nuevos mercados.

La ampliación de Up Lifting supone así un nuevo paso en el crecimiento de una compañía aragonesa vinculada a un sector estratégico y refuerza su capacidad para desarrollar proyectos tanto en el ámbito civil como en el de defensa.

El Hub de Defensa de Aragón está formado por 150 empresas y entidades. Desde su puesta en marcha, 110 pymes y startups han participado en programas especializados de acompañamiento y 250 han intervenido en ferias sectoriales y misiones comerciales.

Como parte de las actuaciones del Hub, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) acaba de lanzar una nueva línea de ayudas dotada con 400.000 euros, dirigida a pequeñas y medianas empresas para favorecer su posicionamiento y promoción en los sectores de defensa, seguridad y tecnologías duales.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre, con el objetivo de facilitar que más empresas aragonesas puedan incorporarse y ganar presencia en una industria estratégica y con un importante potencial de crecimiento.

Esta convocatoria se suma a las distintas iniciativas que el IAF ha puesto en marcha entre 2025 y 2026 para consolidar el ecosistema industrial y tecnológico de defensa en Aragón, actuando en dos grandes ámbitos: reforzar las capacidades productivas y tecnológicas de las empresas y, al mismo tiempo, dar visibilidad a esas capacidades y facilitar nuevas oportunidades de negocio.

Entre estos programas destacan IAF Diverdef, para acompañar a pymes con potencial de dualización; IAF Growth, orientado a facilitar el acceso a nuevos mercados de empresas ya vinculadas al sector; y el programa de Certificación y Homologación, que ayuda a las empresas en procesos de registro en defensa, certificaciones y sistemas de calidad.