Evacúan a una menor de 14 años herida tras un desvanecimiento en Baños de Panticosa (Huesca)

1100106.1.260.149.20260628212444 Rescate de un montañero en la Brecha de Llosás, en el macizo del Aneto, en el Parque Natural Posets-Maladeta. - GUARDIA CIVIL

HUESCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una chica de 14 años y vecina de Valencia ha sido trasladada al Hospital de Jaca (Huesca) con una fractura abierta en la pierna derecha y una contusión en la cabeza tras sufrir un desvanecimiento, causado posiblemente por un golpe de calor, cuando se encontraba realizando una ruta senderista en compañía de su padre en Baños de Panticosa (Huesca), según ha informado este domingo la Guardia Civil.

La menor fue rescatada este pasado viernes 26 de junio por los especialistas del GREIM de Panticosa y la Unidad Aérea de Huesca tras recibir el aviso a las 14.20 horas.

Es uno de los 22 rescates realizados en el Pirineo aragonés entre el 22 y el 28 de junio, semana en la que los especialistas de la Benemérita han auxiliado a 46 excursionistas, cifra récord en el presente año que hace palpable la afluencia de visitantes con la llegada del verano. También la influencia del calor, puesto que además de varios accidentes aparatosos de alta montaña y de parapentistas, muchos rescates se han debido al agotamiento, la desorientación y la deshidratación fruto de las altas temperaturas.

El fuerte calor de estos días dio un buen susto el pasado jueves 25 de junio a un grupo de excursionistas formado por cuatro monitores y cuatro menores de edad que lanzaron una llamada de auxilio por agotamiento y deshidratación durante una caminata por una senda entre Secastilla y Torreciudad (Huesca).

El aviso se recibió a las 16.20 horas y movilizó a los especialistas del GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y servicios médicos del 061, que auxiliaron a cuatro menores de edades comprendidas entre los 12 y los 15 años --tres chicas, una de ellas con un esguince de tobillo, y un chico-- vecinos todos ellos de la Comunidad de Madrid, a los que acompañaban tres monitores de mayores de edad y de diferentes nacionalidades.

En cuanto al resto de operaciones de salvamento, el lunes 22 la Guardia Civil auxilió a tres senderistas agotados --uno de ellos con cortes y un esguince de rodilla-- en la Brecha de Llosás, en Benasque; otros dos senderistas vecinos de Orense extraviados en Tramacastilla de Tena; una parapentista francesa de 36 años con una fractura de pie tras un fallo en el aterrizaje en Cajigar; otro senderista vizcaíno agotado y deshidratado en el collado de Linza y cuatro senderistas más extraviados, dos en Tramacastilla de Tena y otros dos en el Pico Monte Perdido.

El miércoles 24 de junio el GREIM de Panticosa rescató a una senderista leridana de 50 años tras sufrir un esguince de tobillo en la cascada del Pino, en Panticosa; a otra senderista francesa de 60 años con mareos y vómitos en el collado Anzotiello, en Ansó; a un parapentista de 57 años y vecino de Huesca que presentaba una fractura de tibia y peroné y varias contusiones en la espalda tras impactar contra unas rocas en el Monte del Tobazo, en Canfranc Estación; y a siete senderistas de entre 19 y 65 años y nacionalidad francesa que se habían desorientado en Punta Narronal, en Fanlo.

UN BARRANQUISTA DE BARCELONA, HERIDO GRAVE EN BIERGE

Al día siguiente se evacuó a una mujer neerlandesa de 72 años con una posible fractura de muñeca en la Senda los Cazadores; y a un ciudadano francés de 67 años en la Senda del Balcón de Pineta. Una jornada casi de tranquilidad antes del ajetreado fin de semana que comenzó el viernes con cuatro salidas para socorrer a un barranquista de 24 años y vecino de Barcelona que presentaba una posible fractura de tibia y peroné tras saltar a una poza en el Barranco Gorgas Negras de Bierge e impactar contra una roca. Fue evacuado al Hospital San Jorge de Huesca con pronóstico grave.

También se atendió a un vecino de Aretxabaleta (Guipúzcoa) de 49 años que había sufrido posiblemente un esguince de tobillo al caerse en el Refugio de España, en Villanúa; a una joven de 28 años vecina de Alsasua (Navarra) que presentaba laceraciones profundas y escoriaciones en una pierna tras verse sorprendida por un desprendimiento en el Refugio de Góriz; y a dos senderistas vecinos de Getafe (Madrid) vencidos por el agotamiento en el aparcamiento Espigantosa, en el Parque Natural Posets Maladeta, en Sahún.

En la siguiente jornada la Guardia Civil rescató a una mujer de Gijón de 34 años con una fractura abierta en la pierna derecha y una contusión en la cabeza por una caída en el Pico Pla de Ip, en Canfranc Estación. De allí fue evacuada al Hospital San Jorge.

Y también se atendió a dos montañeros belgas víctimas del agotamiento, uno de ellos menor de edad --13 años-- y el otro de 62 cuando hacían una ruta en el Pico Perdiguero de Benasque. Además, dos excursionistas vecinos de Hernani (Guipúzcoa) fueron rescatados tras sentirse agotados y extraviarse en el Ibón de Estanés de Ansó.

Y, por último, el parte de la Benemérita se concluye con el salvamento de cuatro montañeros, tres de ellos españoles de 25, 32 y 33 años, vecinos de Zaragoza y Sant Boi de Llobregart (Barcelona) y otro de nacionalidad rumana de 31 años, vecino también de Sant Boi, tras quedar enriscados en el Pico Baudrimont de Bielsa.