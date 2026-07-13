La evolución del fuego en Peñarroya de Tastavins (Teruel) es "bastante favorable" y la A-1414 abrirá en "próximas horas"

Reunión del CECOPI de este lunes por la tarde. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha reconocido que la evolución de las labores de extinción del incendio declarado en el término municipal turolense de Peñarroya de Tastavins, en la Comarca del Matarraña, es "bastante favorable" y, de hecho, se reabrirá "en las próximas horas" la carretera A-1414 que permanecía cortada.

Así lo ha indicado Bermúdez de Castro en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) a última hora de este lunes, que ha tenido lugar en la Sala de Crisis del 112 Aragón, encabezada por el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón.

También han estado presentes los consejeros de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro; de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho; y de Sanidad, Ángel Sanz; así como el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero.

Bermúdez de Castro ha avanzado que será a partir de esta noche cuando se decida la posible desmovilización de medios, después de que los drones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil hagan un vuelo de reconocimiento para comprobar "cómo está exactamente el incendio".

"Si todo va bien, si los vuelos demuestran que el incendio ha ido a mucho menos y se está controlando, pues la UME sería desmovilizada a primera hora de la mañana", ha indicado el consejero autonómico, aunque durante la tarde se ha procedido a la desescalada progresiva de medios y desde las 19.00 horas se ha procedido al relevo de las brigadas terrestres; al ocaso, se retirarán la totalidad de los medios aéreos.

El Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) para este incendio, que ha calcinado unas 340 hectáreas de superficie, aproximadamente, aunque se encuentra perimetrado.

En este sentido, Bermúdez de Castro ha apuntado que la previsión meteorológica para esta noche es "muy favorable, con menos viento, más humedad y la temperatura bajará", con lo cual, se abre "una ventana de oportunidad" desde esta noche hasta las 10.00 o 12.00 horas del martes que podría permitir dar por estabilizado este incendio.

No obstante, ha advertido del viento, que "mañana --martes-- por la tarde hay un rebrote bastante importante , pero esperamos que para esa hora el incendio ya esté muy parado".

Acerca de la carretera A-1414, entre Fuentespalda y Monroyo, se abrirá en "próximas horas" para que los vecinos circulen con normalidad.

DESALOJADOS

Por otro lado, Bermúdez de Castro ha comentado que la reunión del CECOPI de las 9.00 horas de este martes "se estudiará el regreso de las personas desalojadas y la reapertura de los alojamientos afectados".

"El fuego está muy perimetrado, ya no hay peligro, pero entendemos que hasta que el fuego no esté completamente sofocado, por medida de seguridad, más vale esperarse unas horas antes que volver", ha apostillado el consejero aragonés.

La vuelta será posible "después de una respuesta coordinada en la que han participado servicios de emergencia, administraciones, alcaldes, vecinos y voluntarios, permitiendo que un incendio que presentaba un escenario muy complicado haya evolucionado de forma claramente favorable", ha insistido Roberto Bermúdez de Castro.

Sobre los bomberos heridos, los tres del Consorcio de Castellón, Roberto Bermúdez de Castro ha referido la fractura sufrida por uno ellos durante las labores de extinción de las llamas, mientras que los otros dos se encuentran heridos leves a consecuencia de un accidente cuando volvían a la base.

Se trata de dos varones, con pronóstico reservado. Uno de ellos se encuentra en el Hospital de Alcañiz, en observación, y otro en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, donde va a quedar ingresado en planta, según fuentes del Gobierno de Aragón.

MEDIOS

Esta noche estarán desplegadas por parte del operativo del INFOAR 12 brigadas terrestres, 11 autobombas y 3 bulldozer. Se mantendrán 6 autobombas, 1 nodriza y 1 bulldozer de la UME, bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, de la Diputación Provincial de Castellón; así como otros efectivos de Guardia Civil, Protección Civil y de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional. En total, habrá más de 150 efectivos trabajando durante la noche.

La previsión meteorológica para esta noche apunta a vientos de baja intensidad y de dirección variable. A partir del mediodía del martes, está previsto un viento sur con relativa intensidad. En cuanto a la humedad, se irá recuperando durante la noche y la previsión indica que el martes podría caer en torno al 40%. Respecto a las temperaturas, el martes se alcanzarán máximas de 33 o 34 grados.