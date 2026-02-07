La Experiencia Mágica Familiar regresa al Moncayo tras un reconocimiento como "una de las mejores de Aragón"

Cartel informativo sobre la experiencia en Añón de Moncayo. - TIEMPO DE BRUJAS

AÑÓN DE MONCAYO (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

La Experiencia Mágica Familiar, recientemente galardonada con el III Premio a la Mejor Experiencia Turística de Aragón 2025, vuelve en marzo de 2026 con una nueva edición dirigida a familias con aprendices de magos y brujas a partir de 8 años, consolidándose como una de las propuestas de turismo experiencial más singulares del panorama nacional.

Del 20 al 22 de marzo de 2026, Añón de Moncayo se convertirá una vez más en el epicentro de un universo mágico donde los participantes ingresarán "en la escuela de magia y hechicería más prestigiosa del mundo, una institución legendaria dirigida por sus cuatro Fundadores, en la que la fantasía, la aventura y el patrimonio histórico se entrelazan", han avanzado desde la organización.

El programa comienza con la emblemática ceremonia del sombrero seleccionador, que determinará la casa a la que pertenecerá cada participante durante su estancia. A lo largo del fin de semana, las familias participarán en torneos mágicos y deporte en escoba, clases de pociones, adivinación y defensa contra las artes oscuras, además de una excursión guiada por varias zonas del Moncayo --como el Monasterio de Veruela--, un territorio vinculado históricamente a leyendas, brujería y tradiciones ancestrales.

La experiencia culminará con la entrega de premios a la casa ganadora, junto a numerosas sorpresas diseñadas para todas las edades.

El reconocimiento obtenido en 2025 refuerza el valor de esta propuesta, que ha sido distinguida por "su originalidad, su cuidada puesta en escena y su capacidad para transformar el entorno rural en un escenario vivo donde la magia se experimenta en primera persona", han reconocido.

La empresa que organiza esta cita es Tiempo de Brujas y han recordado que las plazas son "muy limitadas", por lo que se recomienda realizar la reserva con antelación para formar parte de esta "aventura única".