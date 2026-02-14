Expertos internacionales analizan en Zaragoza Luce el papel de la luz como herramienta de transformación urbana

Cartel de la jornada dirigida a profesionales del Festival Zaragoza Luce del próximo 20 de febrero. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (COAA) acoge el próximo 20 de febrero los Encuentros Profesionales de 'Zaragoza Luce', una jornada dirigida a profesionales del ámbito artístico, arquitectónico y urbanístico que consolidará al festival como espacio de reflexión e intercambio en torno a la luz como herramienta de transformación urbana.

La cita, que se celebrará en la sede del COAA --calle San Voto, 7--, reunirá a expertos internacionales y nacionales en un programa que combina ponencias, exposiciones y una mesa redonda final.

La jornada comenzará a las 10.15 horas con la recepción del público y continuará a las 10.30 horas con la intervención de Mark Burton-Page, representante de LUCI (Lighting Urban Community International), red internacional de ciudades que trabajan la iluminación urbana como elemento estratégico de desarrollo.

El programa incluirá además la exposición de Néstor Lizalde, junto a Rafael Pueyo, director de la Escuela de Arte de Zaragoza, y Samuel Esteban López, profesor del Grado Superior en Escultura Aplicada al Espectáculo.

A las 11.45 horas intervendrá la artista internacional Janet Echelman, reconocida por sus instalaciones aéreas a gran escala que dialogan con el espacio urbano, y cuya intervención artística podremos contemplar.

Tras una pausa para café, la jornada culminará con una mesa redonda --de 12.45 a 14.00 horas-- en la que participarán el artista Ricardo Morcillo; el arquitecto y artista Sergio Sebastián; el urbanista Sergio García Pérez; y el arquitecto y comisario Javier Peña, moderados por Loreto Alba.

Estos Encuentros Profesionales forman parte de la programación de Zaragoza Luce, festival organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y Antídoto, que cuenta con el patrocinio de CaixaBank y Turismo de Aragón, y la colaboración de RTVE.

Esta iniciativa ha consolidado el posicionamiento estratégico de la ciudad en el mapa internacional de los festivales de luz y cultura contemporánea. Las inscripciones para asistir a las jornadas, profesionales que son impulsadas por el Colegio de Arquitectos de Aragón, pueden formalizarse a través del formulario habilitado por la organización: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWnKIQY3PaMNe5xAti...

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza continúa incorporando propuestas de calidad en la cultura para reforzar su papel como motor de innovación, diálogo profesional y proyección internacional.