Las exportaciones aragonesas suben un 4% en los cinco primeros meses del año

Aragón acumula exportaciones por valor de 6.511,7 millones de euros en los cinco primeros meses de 2026. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aragón mantiene una evolución positiva de su sector exterior en 2026, con un crecimiento acumulado de las exportaciones del 4,0% entre enero y mayo, según los datos del Informe Mensual de Comercio Exterior. Este dato refleja la solidez del tejido industrial e internacionalizado de la comunidad, especialmente en sectores estratégicos como la automoción, la alimentación y los bienes de equipo.

En este contexto, Aragón acumula exportaciones por valor de 6.511,7 millones de euros en los cinco primeros meses del año, manteniendo además una posición destacada entre las comunidades autónomas con capacidad para generar saldo comercial positivo.

Por el contrario, y de acuerdo con los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones aragonesas se redujeron un 4,7% interanual, hasta situarse en 1.361,2 millones de euros, mientras que en el conjunto de España la caída fue del 0,9%.

Por su parte, las importaciones aragonesas descendieron un 20,8% interanual en mayo, hasta los 1.179,8 millones de euros, en contraste con la evolución nacional, donde las compras al exterior aumentaron un 14,4%.

SUPERÁVIT COMERCIAL DE MÁS DE 180 MILLONES DE EUROS

Como consecuencia, Aragón registró en el mes de mayo un superávit comercial de 181,4 millones de euros, frente al déficit de 8.244,8 millones de euros contabilizado en el conjunto del país. La tasa de cobertura alcanzó el 115,4%, muy por encima de la media nacional, situada en el 80,8%.

Por sectores, las exportaciones aragonesas continuaron lideradas en mayo por el sector automóvil, con ventas al exterior por valor de 373,6 millones de euros, el 27,4% del total. Le siguieron Alimentación, bebidas y tabaco, con 274,6 millones de euros (20,2% del total), y Bienes de equipo, con 231,4 millones de euros (17,0%). Estos tres grandes sectores concentraron más del 64% de las exportaciones aragonesas del mes.

Respecto a las importaciones, los Bienes de equipo encabezaron las compras exteriores con 336,0 millones de euros (28,5% del total), seguidos de las Manufacturas de consumo, con 298,9 millones de euros (25,3%), y de los Productos químicos, con 166,7 millones de euros (14,1%).

En el acumulado de enero a mayo de 2026, Aragón mantiene un superávit comercial de 267,3 millones de euros, contribuyendo a compensar parcialmente el déficit comercial español, que asciende a 25.094,4 millones de euros en ese mismo periodo.

La fortaleza exterior de la comunidad también se refleja en una tasa de cobertura del 104,3% en el conjunto del año, lo que supone 17,5 puntos porcentuales por encima de la media nacional, situada en el 86,8%. Estos datos ponen de manifiesto la capacidad competitiva de las empresas aragonesas en los mercados internacionales y la fortaleza de una economía cada vez más orientada hacia la exportación.