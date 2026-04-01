La exposición del 600 aniversario del Hospital de Nuestra Señora de Gracia se puede visitar hasta este domingo

Archivo - Zaragoza.- La exposición sobre el 600 aniversario del Hospital Nuestra Señora de Gracia supera los 80.000 visitantes - ARANZAZU NAVARRO - Archivo

ZARAGOZA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gran exposición dedicada al 600 aniversario del Hospital de Nuestra Señora de Gracia entra en sus últimos días de apertura en el Palacio de Sástago. La muestra, organizada por la Diputación Provincial de Zaragoza, se podrá visitar hasta este domingo, 5 de abril, tras haber superado ya los 80.000 visitantes desde su inauguración.

Bajo el título 'El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. El hospital de la ciudad y del mundo', la exposición ofrece un recorrido exhaustivo por seis siglos de historia sanitaria, social y cultural en Aragón. Para ello, reúne 267 piezas --la mayoría inéditas-- procedentes de 21 colecciones diferentes, que permiten reconstruir la evolución de una institución clave en la historia de Zaragoza.

Fundado en 1425 por el rey Alfonso V el Magnánimo, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia se convirtió en uno de los centros asistenciales más importantes de su tiempo. De hecho, está considerado el segundo hospital más antiguo de España, solo por detrás del Hospital de San Pablo de Barcelona, y durante más de 130 años fue gestionado por la Diputación de Zaragoza.

UN RECORRIDO POR SEIS SIGLOS DE HISTORIA SANITARIA

La exposición se articula en ocho ámbitos temáticos que permiten comprender el papel del hospital desde su origen hasta la actualidad. Uno de los elementos centrales es su vocación universal, reflejada en su lema fundacional: 'Casa de los enfermos de la ciudad y del mundo'. Desde sus inicios, el hospital atendía a personas de cualquier condición social, procedencia o enfermedad, lo que le otorgó un notable prestigio más allá del territorio aragonés.

Otro de los apartados destacados es el dedicado a los edificios que albergaron la institución, que llegó a constituir una auténtica 'ciudad dentro de la ciudad' en la zona sur de Zaragoza. Este complejo hospitalario evolucionó durante siglos hasta quedar gravemente dañado tras los Sitios de Zaragoza en 1808, lo que obligó a su traslado al antiguo Hospital de Convalecientes, origen del actual Hospital Provincial.

Especial relevancia adquiere también el ámbito dedicado a la anatomía y la cirugía, donde se pone de manifiesto el papel pionero del hospital en el desarrollo de la medicina. Ya en el siglo XV contaba con autorización para realizar autopsias, lo que permitió avanzar en el conocimiento científico. Esta tradición médica influyó en figuras clave como Santiago Ramón y Cajal, quien desarrolló parte de su formación en este entorno.

CIENCIA, BENEFICENCIA Y ATENCIÓN SOCIAL

La muestra también aborda otros aspectos fundamentales como la financiación del hospital, basada en donaciones, propiedades y recursos públicos, o su papel dentro de la beneficencia. La Diputación Provincial de Zaragoza asumió durante siglos la gestión del centro, integrándolo en un sistema de asistencia social que incluía instituciones como la Casa de Misericordia.

Uno de los espacios más llamativos es el dedicado a la atención de la salud mental, que ya en siglos pasados alcanzó reconocimiento internacional. Los pacientes eran tratados en espacios específicos y participaban en actividades dentro del propio hospital como parte de su proceso de recuperación, una visión avanzada para la época.

La exposición se completa con un apartado dedicado a la botica, donde se preparaban los medicamentos, y otro centrado en el actual Hospital Provincial, heredero directo de esta tradición asistencial tras la destrucción del edificio original durante la Guerra de la Independencia.

Con entrada libre, la muestra puede visitarse en horario de mañana entre semana y en doble sesión el sábado. En su recta final, la exposición se presenta como una oportunidad única para conocer en profundidad una de las instituciones más relevantes de la historia de Zaragoza, cuyo legado sigue vivo en el sistema sanitario actual.