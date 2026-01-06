La exposición del Ayuntamiento de Barbastro de carteles de películas de Buñuel se puede ver hasta el 23 de enero

BARBASTRO (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

La exposición de carteles originales de las 32 películas del cineasta calandino Luis Buñuel, organizada por el Ayuntamiento de Barbastro (Huesca), se puede visitar hasta el 23 de enero en el Centro de Congresos barbastrense, en horario de lunes a sábado de 18.30 a 20.30 horas.

Los carteles recopilados proceden de diferentes países en los que se estrenaron las películas del cineasta turolense y se combinan con textos sobre su obra elaborados por, ha explicado la concejal de Cultura, Pilar Abad, "intelectuales de primer nivel y compañeros suyos de profesión que analizan, entre otros conceptos, la influencia de Benito Pérez Galdós en el cine de Buñuel y la importancia trascendental que su obra ha tenido en el devenir posterior del cine en España".

"Cine, literatura, arte y diseño gráfico se unen en Barbastro para seguir celebrando el 125 aniversario de este genio aragonés. Animo a todos a encontrar un hueco en estos días festivos para acercarse al Centro de Congresos", ha señalado la edil.