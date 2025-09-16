Una exposición, talleres y una conferencia sobre Gaza protagonizarán la Semana de la Cooperación en Ejea

La diputada delegada de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo de la DPZ, Nerea Marín; la alcaldesa de Ejea y vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero; y al vicepresidenta de la FAS, Laura Agustín. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital de las Cinco Villas, Ejea de los Caballeros, acogerá este año, del 21 al 27 de septiembre, la Semana de la Cooperación, que ofrece una serie de actividades con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la solidaridad y la cooperación al desarrollo, entre las que destacan una exposición, varios talleres o una conferencia con la directora de Acción Humanitaria, Emergencias y Desarrollo de Unrwa España --la agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo--, Lorena Gamito, en torno a Gaza.

Esta iniciativa está organizada por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) en colaboración con el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), mientras que las actividades son promovidas por diferentes ONG que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional, la ayuda humanitaria y la educación para el desarrollo y la ciudadanía global.

La Semana de la Cooperación se ha presentado este martes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con la alcaldesa de Ejea y vicepresidenta de la institución, Teresa Ladrero; la diputada delegada de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo, Nerea Marín; y la vicepresidenta de la FAS, Laura Agustín.

Las actividades están destinadas a la comunidad local, incluyendo estudiantes de los centros educativos y todos los residentes del municipio y sus alrededores.

Así, la semana contará con exposiciones, cuentacuentos, talleres de costura y cosmética, juegos, charlas, pasacalles, cine o teatro entre otras, y se realizarán tanto para los ejeanos, en espacios municipales, como para los centros educativos de la localidad.

DEBER DE DEFENDER LA JUSTICIA GLOBAL

"Las administraciones tenemos el deber de defender la justicia global y los valores que tanto se están perdiendo, tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para recuperar la convivencia", ha destacado la vicepresidenta de la DPZ y alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, quien ha recordado que tanto el Ayuntamiento de Ejea como la Diputación de Zaragoza disponen de diferentes partidas de cooperación al desarrollo, incidiendo que la institución provincial "cumple sobradamente" con el objetivo del 0,7.

En este sentido, Ladrero ha avanzado que el consistorio ejeano presentará la semana que viene su segundo plan de convivencia, pendiente de aprobación definitiva, que es un documento abierto a la participación social que trata de ver la convivencia "como un valor positivo y no negativo como se quiere hacer ver".

Entre las acciones desarrolladas en la capital cincovillesa en torno a la convivencia, su alcaldesa ha destacado el evento 'Ejea Multicultural', que reúne en la plaza de la Villa a diferentes nacionalidades en torno a sus costumbres, vivencias o su experiencia en torno a "lo bien integrados que se sienten" en la localidad.

La diputada Nerea Marín, por su parte, ha resaltado que "hablar de cooperación es hablar de responsabilidad compartida, entender que lo que sucede en cualquier lugar del mundo nos compete a todas y a todos y que la justicia global empieza en lo local", algo en lo que España se ha convertido en "ejemplo" en los últimos tiempos.

Asimismo, ha ensalzado el trabajo que realiza la FAS "día tras día" a la hora de que todos los municipios pueden ser artífices del cambio global.

Por su parte, la vicepresidenta de la Federación Aragonesa de Solidaridad, Laura Agustín, ha destacado que el Consistorio ejeano cuenta con una convocatoria de subvenciones a proyectos de desarrollo y solidaridad internacional, y ha expuesto que el objetivo principal de esta iniciativa es visibilizar el trabajo que llevan a cabo las ONG.

PROGRAMACIÓN

A lo largo de la semana, van a participar las organizaciones Acción Solidaria Aragonesa (ASA), Arapaz, Familias Unidas, Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza (España), Huauquipura, Oxfam Intermon y UNRWA.

La inauguración de la Semana de la Cooperación de Ejea tendrá lugar este domingo, 21 de septiembre, a las 12.15 horas, con un pasacalles por el municipio. Lo orquestarán los gigantes de la localidad juntos con las 'gigantonas' de la ONGD Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza (España).

A partir del lunes 22 de septiembre, la semana estará repleta de actividades, como exposiciones sobre la cooperación aragonesa o la situación de Palestina; talleres de cosmética, o costura, en los que se hablará son motivo de los materiales utilizados de lugares como Siria, o Senegal.

Del mismo modo, se celebrará una conferencia sobre Gaza, a cargo de la directora de Acción Humanitaria, Emergencias y Desarrollo de UNRWA España, Loreto Gamito, y se proyectará el largometraje 'El Salto' para abordar una de las realidades de la migración en la actualidad.

El programa terminará con la participación en las fiestas de La Llana con un cuentacuentos centrado en valores como el cuidado, la solidaridad y la cooperación para hacer el mundo un lugar mejor para todas las personas.

Asimismo, por las mañanas, diferentes ONGD de la Federación Aragonesa de solidaridad, trabajarán con los diferentes centros educativos de la localidad, tanto con los colegios, como con los institutos como con el CRA Luis Buñuel.