La exposición 'Los yacimientos paleontológicos BIC de la provincia de Teruel' se instala en la Comarca del Maestrazgo

Exposición sobre los yacimientos paleontológicos BIC de la provincia de Teruel, organizada por la Fundación Dinópolis. - FUNDACIÓN DINÓPOLIS.

VILLARROYA DE LOS PINARES (TERUEL), 1 (EUROPA PRESS)

La exposición 'Los yacimientos paleontológicos BIC de la provincia de Teruel', organizada por la Fundación Dinópolis, se puede visitar desde este viernes, 1 de mayo, hasta el 28 de junio en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Villarroya de los Pinares (Teruel). El horario de visitas es este viernes y los sábados y domingos de 12.00 a 13.00 horas.

En la muestra destacan los aspectos científicos más interesantes de los 17 yacimientos paleontológicos que son Bien de Interés Cultural de la provincia de Teruel y se informa sobre las posibilidades educativas y de desarrollo territorial que ofrece este patrimonio paleontológico en varias comarcas y municipios de Teruel.

'Los yacimientos paleontológicos BIC de la provincia de Teruel' consta, por un lado, de tres paneles de grandes dimensiones que explican la importancia de la paleontología como factor de desarrollo territorial en la provincia y, por otra parte, presenta a los diecisiete yacimientos declarados BIC con la información más relevante de cada uno de ellos, apoyada por tres réplicas de huellas de distintos dinosaurios que poblaron este territorio.

Como innovación en esta etapa, se ha incorporado un nuevo panel sobre paleoarte en paleontología. Este panel informa sobre los diversos y heterogéneos ejemplos de modelos paleontológicos de reconstrucciones de alta calidad de organismos y ambientes del pasado, basados en las últimas investigaciones científicas desarrolladas, que se pueden encontrar en múltiples localizaciones por toda la provincia.

Desde que inició su itinerancia en 2022, la exposición ha recorrido 21 espacios diferentes, ubicados especialmente en el entorno de 'la Carretera de las Huellas de Dinosaurio', que es precisamente donde se encuentran y se pueden visitar la mayor parte de los yacimientos declarados Bien de Interés Cultural.

Ha pasado por localidades de ocho Comarcas de la provincia de Teruel como Maestrazgo, Comunidad de Teruel, Andorra Sierra de Arcos, Jiloca, Gúdar-Javalambre, Cuencas Mineras y Bajo Martín, y estuvo alojada también en la Comarca de las Cinco Villas de Zaragoza.

La exposición forma parte de las diversas actuaciones paleontológicas y museográficas desarrolladas por la Fundación Dinópolis en el marco del proyecto 'Los yacimientos paleontológicos de la provincia de Teruel como factor de desarrollo territorial', subvencionado por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel.

Asimismo, forma parte de las acciones del Grupo de Investigación FOCONTUR, financiado a través del Gobierno de Aragón, y cuenta también con la financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España a través de la Unidad de Paleontología de Teruel.