Extinguido el incendio declarado este domingo en el Parque Tecnológico de Reciclado, en Zaragoza

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ZARAGOZA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este domingo en unas instalaciones de la empresa Urbaser, en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR), en el barrio rural zaragozano de La Cartuja ha quedado extinguido al mediodía.

Pasadas las 12.00 horas se han retirado las dos últimas dotaciones de efectivos del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza que se encontraban trabajando este lunes por la mañana en sofocar el fuego, unas labores que se han hecho en coordinación con los técnicos de la empresa Urbaser.

No obstante, durante los próximos días, los Bomberos seguirán en contacto con los responsables de la empresa afectada por si se reactivara el fuego