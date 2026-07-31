Extinguido el incendio forestal de Nachá, en Baélls (Huesca)

Vista aérea de Nachá, en el término municipal de Baélls . - INFOAR

BAÉLLS (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado este jueves en Nachá, núcleo de población perteneciente al municipio oscense de Baélls --Comarca de La Litera-- quedó extinguido a las 21.50 horas según ha informado el Gobierno de Aragón.

Tras detectarse el fuego a las 15.30 horas, se activó la situación operativa 1 nivel 1 del PROCINFO y, ante la proximidad de las llamas a algunas viviendas, se procedió al desalojo preventivo del núcleo de Nachá.

En la zona se desplegaron tres helicópteros, más la aeronave de coordinación, dos brigadas terrestres, además de tres brigadas helitransportadas y dos autobombas con el apoyo de los Bomberos de la DPH.

El incendio quedó estabilizado sobre las 19.00 horas y desde las 20.00 horas se pasó a la Situación operativa 0 nivel 0 de la fase de emergencia del PROCiNFO.