Extinguido el incendio de un turismo en el túnel de Bielsa, que se reabrirá cuando se retire el vehículo

Un bombero extingue el vehículo incendiado en el túnel de Bielsa-Aragnouet. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha informado de que ha quedado extinguido el incendio que, en un accidente, ha afectado a un turismo en el túnel de Bielsa-Aragnouet (Huesca), que se reabrirá cuando el vehículo sea retirado, con paso alternativo.

En el incendio no se han registrado daños personales y el conductor del vehículo ha podido salir por su propio pie. Los bomberos franceses y de la DPH se han retirado y solo permanecen los técnicos del túnel para evaluar la situación y los daños materiales.