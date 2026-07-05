Fallece el alcalde de Badules, Juan Carlos Herrero

ZARAGOZA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Juan Carlos Herrero, alcalde de Badules (Zaragoza) por el Partido Popular, ha fallecido este sábado, según ha dado a conocer el presidente del Gobierno de Aragón y del PP en la Comunidad, Jorge Azcón, por medio de una publicación su cuenta de la red social X.

En su mensaje, el líder de los populares ha lamentado el fallecimiento de Herrero: "Se nos va demasiado joven después de haber trabajado por sus vecinos de manera infatigable. La familia del PP Aragón estamos de luto. Descanse en Paz", ha escrito.

Por su parte, el presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma, ha recordado su encuentro en Daroca: "Con mucha tristeza recibo la noticia del fallecimiento de nuestro alcalde de Badules, Juan Carlos Herrero. Hace apenas unas semanas en la celebración del Corpus de Daroca pudimos darnos un fuerte abrazo. Descanse en Paz", ha compartido en la red social X.

A las muestras de condolencia se han sumado el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero: "Hoy es un día triste para el municipalismo aragonés", ha lamentado Sánchez Quero, que ha querido mandar "un fuerte abrazo" a la familia y los allegados del fallecido, a todos los vecinos y vecinas de Badules y a sus compañeros y compañeras del Partido Popular.

Y también la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández: "Tuve la suerte de compartir con él un pregón de fiestas y estuve hace unas semanas también con él en una inauguración. Una gran persona, entregado a su pueblo, y que nos deja demasiado pronto. Un abrazo inmenso a su familia y amigos. D. E. P.", ha escrito en X.