Fallece un ciclista atropellado por una furgoneta cerca de Tarazona

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha fallecido este sábado al ser arrollado por una furgoneta en la carretera ZP-5303 en el término municipal de Tarazona (Zaragoza), según ha informado la Guardia Civil de Zaragoza.

El suceso, cuyas causas ya investigan especialistas de Tráfico de la Benemérita, se ha producido a las 11.55 horas en el kilómetro 10,5 de la vía que comunica las localidades de Vera de Moncayo y Tarazona.

Se trata del segundo atropello mortal de un ciclista en Aragón en este 2025. El pasado mes de marzo un hombre de 59 años perdió la vida en la carretera a A-129 víctima de un atropello de un conductor que se dio a la fuga y que acabó siendo detenido.