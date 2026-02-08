Fallece el secretario general de la Fundación 'Manuel Giménez Abad', José Tudela Aranda

Archivo - El secretario general de la Fundación Manuel Giménez Abad, José Tudela. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Fundación 'Manuel Giménez Abad', José Tudela Aranda, ha fallecido este sábado, 7 de febrero, de un infarto, han informado a Europa Press fuentes de las Cortes de Aragón.

José Tudela pertenecía a los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón, de los que fue letrado mayor de 1995 a 2003, han indicado las mismas fuentes.

Tudela era politólogo, doctor en Derecho y profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. Escribió numerosas publicaciones sobre derecho y ciencia política y organizó durante años las actividades de la Fundación Giménez Abad, orientadas a los estudios parlamentarios y el sistema autonómico.