Fallece un senderista al caer en vertical en el barranco de La Cantera de las Planas de Barbastro (Huesca)

HUESCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de un senderista que ha fallecido tras sufrir una caída en vertical en el barranco de La Cantera de las Planas, en el término municipal de Barbastro (Huesca), en las proximidades del sendero del Almendro Solitario.

Los agentes de Barbastro han recibido el aviso a las 20.00 horas de este lunes, indicando el comunicante que una persona, varón de 79 años y residente en Barbastro, había salido para dar un paseo por la Partida Verguinza de este municipio y no había regresado a su domicilio, ha informado la Comandancia de Huesca este martes.

Inmediatamente, la Guardia Civil de Huesca ha activado un dispositivo de búsqueda en el que han participado efectivos de Barbastro, una patrulla de Protección Naturaleza de Monzón, los Greim de Huesca y Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y la Policía Local.

A las 13.30 horas de este martes han encontrado a una persona son signos no compatibles con la vida, trasladando al fallecido hasta el lugar donde esperaban los servicios funerarios para llevarlo al Instituto de Medicina Legal de Huesca.