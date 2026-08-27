Fallece un trabajador en el derrumbe de un edificio en Sariñena (Huesca)

Los bomberos de la DPH trabajan tras el derrumbe de un edificio en la calle Fatás de Sariñena. - DPH.

SARIÑENA (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

Los equipos de rescate han confirmado el fallecimiento de un trabajador al derrumbarse un edificio en obras en la calle Fatás de Sariñena (Huesca), ha informado la Diputación Provincial de Huesca (DPH).

Los efectivos de bomberos de la DPH y de los Ayuntamientos de Zaragoza y Huesca, junto con la Guardia Civil, continúan las labores de rescate ya que hay un segundo trabajador atrapado en el interior del edificio. Esta persona se encuentra herida.

En el operativo participan un amplio dispositivo de Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, con efectivos de los parques de Sariñena, Barbastro y Benabarre, estos últimos desplazados con la Unidad Canina, además de medios con drones y efectivos del parque de Sabiñánigo, que han trasladado hasta el lugar el Puesto de Mando Avanzado.

También se han movilizado bomberos de los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, junto a Guardia Civil, 061, helicóptero del 112, Protección Civil, Cruz Roja y servicios municipales del Ayuntamiento de Sariñena.

Los trabajos se centran también en asegurar la estructura y retirar los escombros con las máximas garantías de seguridad para poder completar el rescate de la persona herida.