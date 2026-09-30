Fallece un voluntario del Banco de Alimentos de Zaragoza tras un accidente ocurrido en el almacén

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ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Zaragoza ha comunicado este miércoles el fallecimiento en un accidente en un almacén de la entidad del voluntario A.G.V., de 70 años de edad.

A.G.V. sufrió graves e irreversibles lesiones cerebrales y fue trasladado de inmediato al Hospital Clínico de la capital aragonesa, donde ha fallecido horas después.

"Su muerte deja un profundo dolor en el Banco de Alimentos de Zaragoza donde era uno de sus voluntarios más queridos en sus 7 años de entrega", han señalado desde la entidad.

"Se trata del único accidente mortal sucedido en los 32 años de la organización". Como muestra de dolor, el Banco ha decidido suspender la entrega de los premios 'Amigos y Alimentos' que iba a celebrarse el próximo día 23 de octubre.