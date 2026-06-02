Fallecen dos ocupantes de una furgoneta y otros tres resultan graves al chocar con un camión en Ilche (Huesca)

Fallecen dos ocupantes de una furgoneta y otros tres resultan graves al chocar con un camión en la A-1223, en Ilche (Huesca) - GUARDIA CIVIL

MONZÓN (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

Dos ocupantes de una furgoneta han fallecido y otros tres, incluido el conductor, han resultado heridos graves en una colisión frontolateral contra un camión rígido, cuyo conductor ha resultado herido leve, cuando circulaban por la A-1223 entre Monzón y Polenino a la altura del término municipal oscense de Ilche.

El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 08.45 horas cuando desde la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón se ha informado a la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, de que se había producido el suceso, a la altura del kilómetro 9 de la citada A-1223, en sentido descendente en el término municipal de Ilche.

Todos los heridos han sido trasladados en ambulancia medicalizada del servicio de urgencias 061, al hospital de la localidad de Barbastro.

Los dos fallecidos serán trasladados por los servicios funerarios al Hospital Provincial --sede Instituto Medicina Legal-- de la localidad de Huesca.

La carretera A-1223 permanece totalmente cortada a la circulación, dándose paso alternativo hacia la autovía A-22 y carretera nacional N-240. En el lugar se ha personado dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Barbastro, dotación de bomberos, ambulancias del servicio de emergencias 061 y mantenimiento de carreteras.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.