La Junta descarta el hackeo de las pizarras digitales en las que sonó Bad Bunny y apunta a una actualización del sistema

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SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha descartado finalmente que el hecho de que una canción de Bad Bunny sonara en las pizarras digitales de los centros educativos la semana pasada se debiera a un hackeo o brecha de seguridad en el sistema.

Tras la investigación realizada por el proveedor Smart Techonologies, se explica que "la incidencia partió de una actualización del sistema que propició que un usuario autorizado pudiera hace un uso extendido sin saberlo de una funcionalidad de mensajería de forma que pudo enviar un archivo de audio a todas las pantallas de la plataforma cuando lo que pretendía era programar ese audio --elegido por el alumnado para indicar el cambio de clase--, como venía haciendo desde el mes de abril para las pantallas".

Así lo corroboran la Junta y la empresa en sendos comunicados de prensa. Tras la revisión técnica realizada, "no se ha producido ningún acceso externo no autorizado; no ha existido brecha de datos ni de seguridad; los paneles interactivos no han sido objeto de hackeo ni de ciberataque alguno; no se ha visto comprometida información personal de alumnado, docentes, equipos directivos ni usuarios; y la incidencia no afecta a la integridad, privacidad ni seguridad de los centros educativos".

La Junta ha recalcado que "no ha habido ninguna brecha de seguridad ni ha estado en ningún momento en riesgo la seguridad y privacidad de dato alguno de alumnado, docentes o de los propios centros educativos". Smart Technologies por su parte ha lamentado las "molestias" que este episodio haya podido ocasionar en la actividad ordinaria de los centros educativos.

"Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a docentes, alumnado, familias y equipos directivos: la incidencia ha quedado contenida, no ha supuesto compromiso alguno de datos ni de seguridad y los paneles pueden seguir utilizándose con normalidad", ha subrayado en su comunicado.

"Una vez detectada la situación --continúa el comunicado de la empresa--, se procedió de forma inmediata a su análisis, contención y resolución en coordinación con los equipos técnicos correspondientes. Asimismo, se siguen revisando los registros y mecanismos de control asociados para reforzar las medidas preventivas y evitar que una situación similar pueda repetirse".