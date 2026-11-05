Un fallecido y una herida grave en una colisión entre dos turismos en la A-2, a la altura de Calatayud (Zaragoza)

Un accidente en la A2 deja un fallecido de 83 años. - GUARDIA CIVIL

CALATAYUD (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

Una colisión entre dos turismos en la A-2, a la altura del municipio de Calatayud, en la provincia de Zaragoza, ha dejado un varón de 83 años fallecido, así como dos personas heridas, una grave y otra leve.

El siniestro ha tenido lugar este jueves, a las 10.10 horas, en el kilómetro 238 de la citada vía, en sentido Barcelona, según han informado desde la Guardia Civil.

La víctima mortal, un hombre de 83 años, era el conductor de uno de los vehículos, mientras que la otra ocupante del mismo ha resultado herida de gravedad y ha sido trasladada en helicóptero a un centro hospitalario. Respecto a la otra implicada, de 34 años, ha sido herida con pronóstico leve.

La circulación en la A-2, en el punto kilométrico 238, en sentido Zaragoza, ya se ha abierto.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de bomberos de la Diputación de Zaragoza, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de Calatayud.