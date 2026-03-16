Las familias podrán solicitar plaza escolar en Aragón para el próximo curso del 16 al 22 de abril

El director general de Planificación, Centros y FP del Gobierno de Aragón en funciones, Luis Mallada, en la rueda de prensa de presentación del proceso de escolarización de educación infantil, primaria, especial y secundaria del próximo curso. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aragón abre la escolarización de educación infantil, primaria, especial y secundaria del próximo curso 2026/2027 entre el 16 y el 22 de abril, ambos incluidos, para los 8.669 niños y niñas de tres años --los nacidos en 2023-- que son 316 menos que el curso pasado, en un proceso que presenta como grandes novedades la adscripción anticipada del alumnado de escuelas infantiles del medio rural y el uso de la inteligencia artificial para gestionar con mayor eficacia, rapidez y transparencia las solicitudes fuera de plazo.

El director general de Planificación, Centros y FP del Gobierno de Aragón, Luis Mallada, ha sido el encargado de dar a conocer el calendario y las contadas novedades de un procedimiento de admisión que considera "bien instalado" y con "magníficos resultados".

Lo que desde luego no cambia es la tendencia descendente de la natalidad, cuestión que preocupa en el Departamento, según ha reconocido Mallada. Según los datos del padrón, los 8.669 niños cuyos padres tendrán que solicitar para ellos plaza para primero de infantil en toda la Comunidad se reparten entre 6.409 de la provincia de Zaragoza --6.500 en 2025--, los 1.400 de Huesca --1.509 un año antes-- y los 860 de Teruel --956 el pasado ejercicio--.

Por capitales de provincia, Zaragoza aglutinará 4.570 nuevas matrículas frente a las 4.644 del curso anterior, Huesca se queda en 341 frente a las 394 de este curso y Teruel tendrá 288 nuevos alumnos cuando un año antes registró 313.

Esa menor demanda contribuye a facilitar un proceso de admisión que Mallada comprende que genera "incertidumbre, nerviosismo y mucha preocupación" en las familias, ante lo que ha lanzado un mensaje de tranquilidad: "El Gobierno de Aragón ha hecho una planificación muy buena, magnífica y, evidentemente, todos los alumnos van a tener plaza y van a poder tener la que más les guste", ha asegurado.

Para ello, ha recordado que los porcentajes de satisfacción de las familias fueron superiores al 99,4% en primera opción y al 99,3% incluyendo la primera alternativa, aun habiéndose multiplicado por 10 la capacidad de elección de las familias.

El trámite abarca nuevamente el primer ciclo de educación infantil --el 0-3 años-- de las 11 escuelas dependientes del Gobierno de Aragón --las cuatro de Zaragoza, además de las ubicadas en Calatayud, Ejea de los Caballeros, Gallur, Alcañiz, Barbastro, Monzón y Huesca; además de las aulas anticipadas de dos años y las de secundaria obligatoria, éstas últimas incorporadas hace dos años para facilitar la organización de los centros y de las familias.

Este curso se mantienen los mismos criterios y baremos y la solicitud deberá realizarse a través de la web 'educa.aragon.es/admision', donde podrán consultarse las vacantes, toda la documentación y normativa correspondiente, y se podrá hacer un seguimiento diario de solicitudes. La página está previsto que se active la próxima semana.

Se mantiene el espacio único de escolarización en todos los municipios de Aragón y en las tres capitales de provincia se tuvo en cuenta, además, la proximidad lineal con anillos de proximidad --de un kilómetro y cuatro en Zaragoza, y de un kilómetro en Teruel y un kilómetro con áreas de influencia en Huesca dadas las circunstancias especiales de la ciudad--.

Así, en cuanto a la baremación, el total es de 50 puntos y lo que más seguirá puntuando será la existencia de hermanos matriculados en el centro --15 puntos--. Junto a la proximidad, en el espacio único de escolarización, se darán 10 puntos por domicilio familiar en el municipio y 10 por contar con el lugar del trabajo en el mismo municipio; y en las capitales, 14 puntos en el caso del domicilio familiar y laboral en el primer anillo de proximidad y 13 puntos por domicilio familiar y laboral en el segundo anillo o área de influencia en Huesca.

El curso pasado ya se dio un paso más al equiparar el domicilio laboral y familiar, con prevalencia de este último en caso de empate para favorecer la socialización del alumnado en su entorno más cercano.

En caso de desempate, primarán aquellos que mayor puntuación hayan obtenido en el apartado de hermanos matriculados en el centro y en proximidad lineal y domiciliaria.

"En beneficio de las familias, ha trasladado el director general, se mantiene también que, en caso de no entrar en ninguno de los siete colegios seleccionados en la solicitud, se dará preferencia a los progenitores para elegir centro entre aquellos que tengan vacantes y además se les mantendrá y se les respetará si eligen centro concertado o si eligen centro público".

Para este curso se han introducido novedades en la adscripción de las escuelas infantiles del Gobierno de Aragón y en el fuera de plazo, con el objetivo de agilizarlo. El director general ha explicado que, por una parte, se ha ampliado la adscripción de las escuelas infantiles rurales del Gobierno autonómico a todos los colegios públicos de sus respectivas localidades.

Por otra, se ha adelantado --para aquellas familias que así lo deseen-- la matriculación del alumnado de 3 años procedente de estas escuelas en sus centros de adscripción. Cerca de un 20% de las familias han optado por esta opción y formalizarán su plaza del 19 al 24 de este mes.

USO DE LA IA

De esta forma, la oferta de plazas escolares con las que se saldrán estos colegios se ajustará a la realidad, evitando las distorsiones que provocó el año pasado la reserva de oficio de plazas para todos. Mallada ha defendido este procedimiento y ha negado cualquier tipo de discriminación con respecto a otros alumnos, ya que estos niños ya pasaron el proceso de admisión en su día para acceder al sistema educativo aragonés.

La mayor novedad se localiza en el fuera de plazo, para el que Mallada ha presentado una nueva aplicación que utiliza Inteligencia Artificial para agilizar la solicitud de plazas y dar mayor certidumbre a las familias.

La herramienta ha sido entrenada durante seis meses y se pondrá en funcionamiento en mayo para que, en septiembre, cuando mayor demanda presente, trabaje a pleno rendimiento. Además, contará con la asistencia de un gestor, que intervendrá cuando resulte necesario o así lo solicite alguna familia.

"Van a tener mayor capacidad de elección puesto que se van a poder ver al momento qué plazas están disponibles, podrán aportar la documentación, que será comprobada por la IA, lo que les evitará los desplazamientos y las demoras que se venían produciendo en los servicios provinciales", ha destacado.

De esta manera, Mallada ha insistido en subrayar que las familias "van a conocer las vacantes, no tienen que ir ni a los centros ni a los servicios provinciales a preguntar y después van a poder hacer el seguimiento de su solicitud y ver si está tramitada, si es necesaria alguna subsanación o si finalmente queda en un momento de latencia".

CALENDARIO POR CURSOS

Respecto al calendario del proceso ordinario, tras la presentación de solicitudes, que se cerrará a las 14.00 horas del día 22, serán los centros los que baremen las solicitudes. Las listas baremadas se harán públicas el 4 de mayo; el sorteo público para dirimir los empates se celebrará el 8 de mayo, las listas provisionales se publicarán el día 11 y las definitivas, el 15.

El periodo de matriculación para infantil y primero de primaria y educación especial se alargará del 26 de mayo hasta el 1 de junio. De segundo a sexto de primaria y ESO, el plazo irá del 19 de junio al 25.

Si bien este año no hay apenas novedades en el proceso, Educación habilitará el teléfono 876 03 67 64 para resolver dudas y ayudar a las familias. Estará operativo del 14 al 22 de abril. También habrá oficinas de atención presencial en la Dirección General de Planificación, en los Servicios Provinciales de Educación y en varios centros educativos de Zaragoza, como el CPI Espartidero y los CEIP Calixto Ariño y Camón Aznar.