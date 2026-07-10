Fangoria encabeza el cartel de las Fiestas de 'La Santa' 2026 de Mequinenza

Archivo - El dúo Fangoria estará en Mequinenza el 18 de septiembre. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

Las Fiestas de Santa Agatoclia 2026 de Mequinenza ya tienen su gran protagonista. Fangoria, una de las bandas más influyentes y reconocidas del pop español, será el cabeza de cartel de la festividad con un concierto que tendrá lugar el viernes 18 de septiembre, a las 23.00 horas, en una Carpa Interpeñas adaptada para la ocasión, instalada en el parking de camiones.

La actuación será uno de los platos fuertes del programa festivo de 'La Santa', que se celebrará del 16 al 20 de septiembre y que volverán a convertir Mequinenza en un punto de encuentro para vecinos y visitantes gracias a una programación variada dirigida a todos los públicos.

Con una trayectoria que supera las tres décadas, Alaska y Nacho Canut regresan a los escenarios con un espectáculo que combina música, puesta en escena y grandes éxitos que forman parte de la historia del pop nacional. Canciones como 'Dramas y comedias', 'Geometría polisentimental', 'Espectacular', 'Retorciendo palabras', 'Me voy' o 'A quién le importa' harán disfrutar al público en una noche que promete ser uno de los momentos más esperados del calendario festivo.

En esta gira, Fangoria presenta 'La verdad o la imaginación', su esperado regreso discográfico después de 10 años. Un trabajo de marcado por una evolución hacia un sonido más próximo al techno melódico y al pop electrónico de baile, manteniendo la identidad que ha convertido a la banda como referente para varias generaciones. El concierto ofrecerá un recorrido por este nuevo repertorio sin olvidar los grandes himnos que han acompañado la trayectoria de la formación y que han convertido a Fangoria en uno de los grupos más queridos del panorama musical español.

El precio de la entrada será de 22 euros. La fecha de inicio de la venta se anunciará en breve. Podrán adquirirse a través de internet y también presencialmente, en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Mequinenza.

En las próximas semanas se presentará el programa completo de las Fiestas de Santa Agatoclia 2026, que incluirá conciertos, actos tradicionales, actividades infantiles, propuestas culturales, deportivas y de ocio para disfrutar de cinco intensas jornadas festivas.