Los farmacéuticos alertan sobre el impacto de la polimedicación de las personas mayores

Cerca del 30% de las personas mayores de 65 años toma cinco o más medicamentos de forma crónica. - COLEGIO DE FARMACÉUTICOS

ZARAGOZA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (COFZ) ha alertado sobre el impacto que la polimedicación tiene en la salud y la seguridad de las personas mayores, tras la publicación del informe del Ministerio de Sanidad "Utilización de fármacos crónicos en personas polimedicadas de 65 y más años", que analiza el uso de medicamentos crónicos en población mayor de 65 años.

El estudio pone de relieve la "elevada prevalencia de la polimedicación" en edades avanzadas y su estrecha relación con la presencia de múltiples patologías crónicas. Según este informe, cerca del 30% de las personas mayores de 65 años toma cinco o más medicamentos de forma crónica, una cifra que se eleva hasta casi el 45% en el grupo de edad comprendido entre los 85 y los 94 años.

Esta situación incrementa el riesgo de interacciones, efectos adversos, errores en la toma y problemas de adherencia, especialmente en pacientes con múltiples patologías. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza se recuerda que entre el 12% y el 19% de los ingresos hospitalarios en España están relacionados con problemas derivados de la medicación, y que aproximadamente la mitad de ellos podrían ser evitables.

El riesgo aumenta cuando el paciente vive solo, gestiona tratamientos complejos sin apoyo o presenta dificultades para organizar correctamente sus tomas.

"A veces basta un olvido, una dosis duplicada o la confusión ante un cambio de pauta para desencadenar un problema de salud serio", explica Raquel García Fuentes, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.

En este contexto, la organización colegial considera clave avanzar en una mayor coordinación entre el Servicio Aragonés de Salud (Salud) y la red de farmacias comunitarias para reforzar la seguridad del paciente. Recuerdan desde el COFZ que la farmacia comunitaria es uno de los recursos sanitarios más accesibles y cercanos para las personas mayores y sus cuidadores. La provincia cuenta con una red de cerca de 500 farmacias, de las cuales un centenar se ubican en municipios de menos de 1.500 habitantes.

Esta capilaridad sitúa a la farmacia comunitaria en una posición estratégica para contribuir a las políticas de atención a las personas mayores, especialmente en zonas rurales y en barrios con población envejecida.

Asimismo, el Colegio subraya la importancia de servicios profesionales como el Sistema Personalizado de Dosificación (SPD), que ya prestan casi 150 farmacias de la provincia de Zaragoza. Este servicio contribuye a disminuir los problemas relacionados con los medicamentos y a mejorar parámetros clínicos en pacientes crónicos y polimedicados.

"El SPD va mucho más allá de organizar la medicación en un blíster semanal. Comienza con una entrevista personalizada en la que el farmacéutico revisa toda la medicación, detecta duplicidades, aclara dudas y, cuando es necesario, coordina la información con el médico de Atención Primaria. Cada revisión es una oportunidad para reforzar la seguridad del paciente", ha señalado García Fuentes.

Desde la organización colegial recuerdan la importancia de que las personas mayores y sus cuidadores consulten con su farmacéutico ante cualquier duda relacionada con su medicación y de no modificar ni suspender tratamientos sin supervisión sanitaria, especialmente en pacientes mayores y polimedicados.