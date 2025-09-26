La I fase de Giesa-Distrito 7, en Zaragoza, llega al ecuador y los cuatro platós se empezarán a construir en noviembre

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por el consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, visita las obras del Distrito 7 en la antigua Giesa - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la I fase del equipamiento dedicado al sector audiovisual, Distrito 7, en la antigua fábrica de ascensores Giesa, en Las Fuentes, se encuentra en el ecuador de su ejecución y los cuatro platós previstos se empezarán a construir el próximo mes de noviembre coincidiendo con el inicio de la II fase.

En esta I fase ha comenzado en marzo de 2025, finalizará en marzo de 2026 y los trabajos se centran en la demolición de la antigua estructura, el aislamiento, los cerramientos y cubiertas. La II fase se iniciará en noviembre de este año y se extenderá hasta finales de 2026 cuando está previsto el final de las obras.

Será en esa segunda fase cuando levanten los cuatro platós, de los que dos serán tradicionales, otro será al aire libre, ya que la gran plaza abierta se podrá utilizar para exteriores y también permitirá dar servicio a la ciudadanía; mientras que el cuarto será digital.

INVERSIÓN

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por el consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, ha visitado las obras que ejecutan la UTE Dragados-Construcciones ACR y ha asegurado que el calendario avanza "según lo previsto".

Este proyecto tiene una inversión de 18,4 millones de euros de los que tes millones son Fondos Next GenerationEU, lo que supone que esta apuesta "refleja no solo el compromiso del Ayuntamiento con este espacio, sino también la confianza de la Unión Europea en la capacidad de Zaragoza para liderar proyectos estratégicos y transformadores".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que este proyecto es un "buen ejemplo del momento de transformación que está viviendo Zaragoza, donde, en un edificio histórico, un patrimonio industrial de la ciudad que lleva más de 20 años abandonado se están invirtiendo casi 18 millones y medio para transformarlo en un ecosistema audiovisual que dé lugar a generación de empleo y al desarrollo de una nueva industria como es la audiovisual".

Chueca ha subrayado que este sector económico es de los más "pujantes" y abarca unas de las "profesiones del futuro" porque está relacionado con el emprendimiento, al talento, y la formación, que, hasta la fecha, era "imposible desarrollar de forma integral" en Zaragoza y todos los jóvenes que querían dedicarse al sector audiovisual "tenían que emigrar".

"A partir de la inauguración de este edificio --ha asegurado-- podremos decir que ya hemos cubierto con esa necesidad y que los jóvenes de nuestra ciudad no tienen que salir para poder dedicarse al mundo audiovisual. Ese era el objetivo con el que empezamos el proyecto y ese es el objetivo con el que estamos trabajando".

TODA LA CADENA DE VALOR

Distrito 7, ha comentado la alcaldesa permitirá levantar un ecosistema audiovisual "único en España", con espacios auxiliares, áreas para la industria audiovisual, donde se alberguen empresas y startups para que se pueda realizar todo tipo de producción audiovisual y de forma integral. A ello se sumará una plaza-backlot concebida tanto como escenario al aire libre como espacio de convivencia para el vecindario, además de los grandes platós de rodaje.

Al respecto, ha recordado que Zaragoza ha sido escenario de 145 producciones, y Distrito 7 "permitirá atraer más rodajes, más empresas y más talento, situando a la ciudad en el mapa audiovisual internacional".

En este sentido, ha hecho referencia a la "fuerte" apuesta, desde la creación de la Zaragoza Film Office, para que la capital aragonesa acoja rodajes audiovisuales, que son una parte del total de la producción y que sí se está realizando en Zaragoza, pero no la parte de la preproducción y postproducción. "A partir de que podamos disponer de este ecosistema en pleno funcionamiento, podremos integrar toda la cadena de valor de esta industria audiovisual y Zaragoza se va a convertir en un polo de talento audiovisual en este ámbito".

Pero además del sector audiovisual, el proyecto tendrá un impacto directo en los distritos de San José, Montemolín y Las Fuentes, integrando empresas, emprendedores, estudiantes, creadores y entidades culturales.

En el complejo convivirán espacios como la Filmoteca de Zaragoza con otros pensados para la vida cotidiana, como un bar de servicio a la zona que reforzará el carácter de punto de encuentro.

LICITACIONES

En paralelo, se elaboran los pliegos de las tres concesiones que saldrán a licitación con gestión por parte del ayuntamiento, pero mediante el modelo de colaboración público-privada.

Estos tres contratos atañen a la formación, la explotación de los platos y la parte de hostelería, a lo que se sumará el alquiler posterior de las instalaciones para todas las empresas del sector audiovisual, ha detallado la alcaldesa.

"Se convocarán en paralelo. Mientras estén avanzando las obras y antes de que finalicen, para que podamos ir adjudicando, de tal forma que cuando concluyan se pueda empezar a trabajar en los contenidos interiores", ha precisado Chueca para añadir que van a comenzar a elaborar los pliegos para sacarlos a licitación en los próximos meses.

Finalmente, ha apuntado que junto a este desarrollo se construyen más de un centenar de viviendas asequibles en las inmediaciones, que facilitarán el acceso a la vivienda y se integrarán de manera natural en la regeneración urbana. "Cuando hablamos de dar vida hablamos también de vivienda, porque no queremos un proyecto aislado, sino un espacio que crezca en armonía con sus barrios", ha señalado Chueca.