La federaciones de pensionistas de CCOO y UGT piden garantizar unas condiciones de vida dignas para las personas mayores

Los sindicatos se han concentrado en la Plaza de España de Zaragoza con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. - SINDICATOS

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Pensionistas de CCOO Aragón y la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Aragón se han concentrado este jueves, 1 de octubre, en la Plaza de España de Zaragoza con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, una jornada destinada a visibilizar las necesidades, problemas y reivindicaciones de un colectivo cada vez más numeroso en una sociedad que envejece.

Ambos sindicatos han reclamado respuestas ante algunos de los principales retos que afectan actualmente a las personas mayores en Aragón, como la vivienda, la atención a la dependencia, la situación de la sanidad pública, la soledad no deseada y la brecha digital.

También han alertado frente a los discursos que pretenden enfrentar a las distintas generaciones, cuando las dificultades para acceder a una vivienda o los problemas de precariedad afectan a personas de diferentes edades.

La secretaria general de la Federación de Pensionistas de CCOO Aragón, Pilar Méndez, ha puesto especialmente el foco en el deterioro de los servicios públicos y en las dificultades económicas que afrontan muchas personas mayores.

Méndez ha señalado las "demoras en las consultas de primaria, los retrasos en especialistas y en operaciones" como algunos de los principales problemas de la sanidad pública que afectan a las personas mayores. A ello se suma la soledad no deseada, una realidad que afecta especialmente a las personas mayores que viven solas.

La Federación de Pensionistas de CCOO ha participado en la elaboración de una Guía para la detección de la soledad no deseada y colabora estrechamente con el Observatorio Aragonés de la Soledad (OAS) y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón.

VIVIENDAS ACCESIBLES

La responsable sindical también ha exigido que las viviendas sean accesibles y ha advertido de las dificultades que encuentran muchas personas mayores para hacer frente al coste del alquiler. En este sentido, ha señalado que son especialmente vulnerables las mujeres que viven solas y perciben pensiones de viudedad.

"Hay muchas mujeres cuya pensión, por ejemplo, la de viudedad, son 1.026 euros y normalmente se da más el caso de que esté una mujer sola que emparejada", ha apuntado Méndez.

La responsable de CCOO ha relatado que algunas pensionistas afiliadas al sindicato están afrontando actualmente alquileres de alrededor de 600 euros y se encuentran con importantes incrementos al finalizar sus contratos. "Les vence el contrato y les han mandado una carta ya de que les van a subir 200 euros", ha denunciado.

Para CCOO y UGT, garantizar unas condiciones de vida dignas para las personas mayores requiere reforzar los servicios públicos, asegurar el acceso a una vivienda adecuada y accesible y desarrollar políticas que permitan combatir la soledad y las desigualdades que se acumulan durante la vida laboral y que tienen su reflejo posteriormente en las pensiones.

Los sindicatos consideran necesario abordar el envejecimiento de la población desde una perspectiva de derechos y solidaridad entre generaciones, evitando discursos que enfrenten a jóvenes y mayores y reclamando políticas públicas que respondan a las necesidades de toda la sociedad.