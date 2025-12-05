'Federico García Lorca. Caótica Belleza', una exposición que recoge diversas miradas sobre el poeta granadino

El comisario de la exposición, Jose Manuel Juárez, en 'Federico García Lorca. Caótica Belleza'. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha presentado la exposición 'Federico García Lorca. Caótica Belleza', que despliega el universo creativo del poeta granadino, en la sala de exposiciones del Torreón Fortea.

La muestra abierta hasta el 8 de febrero ha recuperado diferentes piezas como fotografías del escritor, pinturas, primeras ediciones de sus obras y discos con algunos de sus poemas musicales. Recoge las miradas de su familia y amistades de Lorca. Entre ellas, se pueden encontrar las de Salvador Dalí, Luis Buñuel o Pepín Bello. Además de distintas postales de la época de los lugares en los que vivió o que el mismo visitó.

Comisariada por José Manuel Juárez, la exposición ha reunido materiales que permiten profundizar en la vida privada del escritor, en su entorno familiar y artístico, y en los momentos clave de su trayectoria. Juárez ha destacado que es un reflejo de la época que supuso un momento esencial para la cultura española: "90 años después, Lorca sigue muy vivo".

La consejera Sara Fernández ha agradecido a los compañeros del servicio de cultura y al área de exposiciones. También ha resaltado el trabajo que realizan las brigadas de arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza y ha subrayado que sin ellos en el área de cultura "no podrían hacer nada".

Entre los recuerdos que el público podrá encontrar se encuentran carteles de eventos en los que Lorca participó; postales de la Granada, el Madrid, La Habana y el Nueva York de la época; e incluso fotografías junto a sus familiares, amigos como Dalí, Juan Ramón Jiménez o Vicente Aleixandre, que fueron intérpretes de sus obras y miembros de la compañía teatral, de la que fue cofundador junto a Eduardo Ugarte, 'La Barraca'.

La sección más esencial la conforman las visiones que sus allegados dejaron sobre él. En ella destacan las cartas enviadas por Salvador Dalí, las memorias de Luis Buñuel o los recuerdos de Pepín Bello. También se exhiben ejemplares de sus libros, programas de mano de sus espectáculos y recortes de prensa sobre su figura, incluido el reportaje que informó de su fusilamiento en la revista 'Mundo Gráfico', el 19 de agosto de 1936 en Granada.

Lejos de plantear un relato cronológico, se pretende mostrar las distintas facetas de su biografía, con sus dibujos como hilo conductor. El comisario ha explicado que se trata de la memoria de toda una generación y que en la muestra ha querido recorrer un paseo imaginario por las ciudades que lo moldearon como artista y de la gente que tuvo la suerte de conocerlo.

La primera sala sumerge al visitante en la vida familiar del poeta mediante la recreación de una habitación de la época, postales de su Granada natal y la caricatura del Concurso de Arte Jondo, realizado por Antonio López Sancho, en el que aparece Lorca con Ignacio Zuloaga, Manuel de Falla, Fernando de los Ríos o La Niña de los Peines, entre otros.

La segunda estancia se centra en sus amistades, desde su paso por la residencia de estudiantes hasta sus años en 'La Barraca', e incluye su relación con artistas aragoneses como Buñuel o Pilar Bayona, de la que se declara admirador ferviente en el ejemplar de 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías' firmado para ella.

La muestra aborda asimismo la repercusión de su figura tras su muerte, con piezas como el cartel original de la representación de 'La zapatera prodigiosa' realizada por el Teatro Universitario de Zaragoza en 1960, y referencias a proyectos inacabados, como el teatro de 'cristobitas' o los 'títeres de Cachiporra'.

Por último, una filmación permite ver a Lorca en movimiento, con imágenes de 'La Barraca'; de la galería de escritores, recuperada por la Filmoteca Valenciana; y un fragmento del episodio de 'El Ministerio del Tiempo' dedicado al autor.

Al finalizar, José Manuel Juárez, ha querido recordar cómo el poeta de la Generación del 27, Jorge Guillén, definió a Lorca: "Junto al poeta se respiraba un aura que iluminaba con su propia luz. Entonces no hacía ni frío de invierno ni calor de verano, hacía Federico". Ha deseado a los visitantes que ojalá en esas salas del Torreón Fortea "haga Federico" y que cada uno de los asistentes se deje llevar por "el duende", una expresión andaluza que describe el encanto misterioso, mágico y espiritual que poseen ciertas personas.

Sara Fernández ha apuntado que para aquellos usuarios que deseen profundizar más en su vida y obra, se han programado visitas didácticas. Aquellas destinadas a colectivos y grupos se pueden solicitarse en el correo didacticaexposiciones@zaragoza.es.

Las visitas para el público general se realizarán los sábados 13 y 27 de diciembre, 10 y 24 de enero y 7 de febrero, a las 17:00 horas. Aquellos que deseen asistir deberán inscribirse con anterioridad en zexposiciones.eventbrite.com