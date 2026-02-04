Feijóo asegura que "el voto del enfado" el próximo 8F "no soluciona problemas y es un voto perdido"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Binéfar. - PP

BINÉFAR (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expuesto este miércoles, ante la convocatoria a las urnas que tienen los aragoneses el próximo 8 de febrero, "que el voto del enfado no soluciona ningún problema y es un voto perdido. El voto para hacer mayorías sí que soluciona problemas".

Feijóo ha visitado en Binéfar (Huesca), la empresa cárnica Fribin y después ha hecho declaraciones a los medios de comunicación. "La gente que está enfadada con el señor Sánchez, con la portavoz del señor Sánchez, la señora Alegría, con todos los casos de corrupción y la falta de servicios públicos en nuestro país, que no utilice el voto para enfadarse sino que utilice el voto para cambiar el Gobierno de España y consolidar el Gobierno de Aragón", ha apuntado.

El líder 'popular' ha señalado que está acostumbrado a ver encuestas, pero lo que de verdad le interesa es la encuesta definitiva, el recuento electoral: "Todo el mundo aquí en Aragón me dice que va a ganar el señor Azcón y que va a ser el presidente de la comunidad autónoma, y yo le digo que si le vota será así".

Asimismo, Feijóo ha comentado que sin embargo, "no basta la percepción. Si no hay una mayoría suficiente, es evidente que Aragón no ha aprovechado la oportunidad que tiene el domingo de dotarse de un gobierno estable y sólido para los próximos años. Y aquí hay dos posibilidades: el desgobierno de Sánchez, ese es un modelo, y el gobierno de Azcón, ese es otro modelo".

Ha pedido que el domingo 8 de febrero "quien prefiera la presidencia de Azcón, que vote a Azcón. No hay otros subterfugios ni otros atajos, si estás contento, si quieres que Azcón sea el presidente del Gobierno de Aragón, vótale".

A FAVOR DE ARAGÓN

Igualmente, ha insistido el presidente del PP en que "cada voto cuenta, los votos que se quedan en casa se convierten en un voto para quien no lo merece. Y los votos que se dispersan, al final, restan las posibilidades de un gobierno estable. Aragón necesita cuatro años de fortaleza". Por lo tanto, ha propuesto "no dividir las fuerzas y no volver a repetir la inestabilidad en la política autonómica".

El proyecto del PP "es a favor de Aragón, de un Aragón imparable y el resto de los proyectos es para que no pueda gobernar el Partido Popular. Hay dos formas, por tanto, de enfocar las elecciones. Nosotros trabajamos para Aragón y los demás trabajan para que el Partido Popular no tenga una mayoría suficiente para poder tener un gobierno sólido y un gobierno estable", ha espetado.

Ha continuado diciendo que "la gente compara y quiere un gobierno que gobierne, no una suma de partidos que bloqueen; la gente prefiere Azcón de presidente que un conjunto de partidos, cuyo único objetivo es que haya un gobierno débil en la comunidad de Aragón".

El presidente 'popular' ha remarcado que "no basta esa percepción que notamos en la calle, basta con que la gente piense que Azcón va a ser el presidente de Aragón para los próximos cuatro años. Unamos el voto en torno a un presidente, cuyo objetivo es Aragón".

Además, Feijóo ha asegurado que se siente orgulloso de la campaña que está haciendo su partido, "una campaña en positivo y que lo que habla es de proyectos, de ilusiones, de concreciones, de inversiones". En contraposición, "en la política española se habla de degradación, de mal funcionamiento de los servicios públicos y de mala gestión".

En Aragón "se habla de empleo y además se tiene como ambición el pleno empleo. Se habla de proyectos industriales, 90.000 millones de euros de proyectos industriales confirmados, se habla de un sector primario rentable, competitivo; se habla de sanidad, de educación, de vivienda accesible y se habla, sin trampa ni cartón, de que gobierne el que gane", ha observado.

"En España no estamos hablando de eso, si cogen las crónicas de todos los medios nacionales no se habla de empleo, ni de pleno empleo, ni de proyectos industriales, se habla del nuevo capítulo de la corrupción, del nuevo capítulo del mal funcionamiento de los servicios públicos y de los problemas que tiene el gobierno ante su debilidad e inestabilidad parlamentaria", ha lamentado.

Alberto Núñez Feijóo ha estimado que "a los aragoneses les interesa hablar de trabajadores, por lo tanto de empresas, hablar de empleo, hablar de nuevas oportunidades y hablar de un Aragón que sí funciona".

Ha finalizado diciendo lo siguiente: "El próximo domingo todos los aragoneses van a ser los portavoces del cambio que España, estoy convencido, no solamente necesita, sino que va a conseguir en cuanto se le dé la oportunidad. Los aragoneses tienen oportunidad de hablar el próximo 8 de febrero".

