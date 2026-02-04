Feijóo (PP) afirma que el problema de la España vaciada "no se va a solventar con subsidios, sino con empresas"

BINÉFAR (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que el problema de la España vaciada "no se va a solventar con subsidios, sino con empresas". Ha visitado la empresa cárnica Fribin en Binéfar (Huesca), "un símbolo de la competitividad y la productividad del sector primario español".

Feijóo ha dicho que Fribin "es vida porque es empleo, es fijación de la población en el ámbito rural, nutre la despensa de los españoles y de muchos ciudadanos del resto del mundo y supone crecimiento y prosperidad en Aragón, concretamente en la provincia de Huesca desde Binéfar".

"Exportar desde Binefar, desde Huesca, desde Aragón, desde España, a 30 países en el ámbito cárnico, tanto del vacuno como del porcino, es, sin ninguna duda, un hecho diferencial de esta compañía y acredita, por tanto, que los españoles sabemos producir, sabemos competir, sabemos exportar y sabemos hacer compañías rentables. Para mí es un excelente ejemplo".

En rueda de prensa, Núñez Feijóo ha señalado que en la España vaciada hay empresas "importantísimas" en el sector primario y otros sectores "y es la despensa de nuestras casas, de la restauración, la despensa de un país".

Lo que necesita la España vaciada es "capacidad para poder competir, exportar y producir productos competitivos en el resto del mundo", ha considerado Feijóo, asegurando que el campo español "puede competir", añadiendo que debe mejorar la productividad y que "las empresas son aliadas de todos nosotros", también que "no hay empresas sin trabajadores ni trabajadores sin empresas".

"La gente, los productos y los servicios de esta tierra acreditan que estamos en condiciones de competir en cualquier lugar del mundo siempre que la competencia se dé en igualdad de condiciones, siempre que no haya competencia desleal y haya igualdad para producir". "Si hay competencia leal e igualdad de condiciones, nosotros no le tendremos miedo a ningún mercado".

HIPERREGULACIÓN

El problema "tiene que ver con la hiperregulación, con las condiciones que se imponen para la creación de empleo y también con las trabas fiscales, burocráticas y regulatorias" y "por eso, el Partido Popular sigue insistiendo en que debemos de producir la legislación, que debemos de enfocar la legislación para producir empleo, para mejorar la competitividad y para eliminar, por lo tanto, la burocracia y la hiperregulación que impide, en igualdad de condiciones, poder competir con el resto de los sectores de otros países".

También ha dicho que "las empresas son aliadas de los territorios y Fribin es una muestra de ello", destacando que la compañía produce su propia energía, promueve la integración social y de la discapacidad, hay igualdad en la plantilla "y no es enemiga de la transición energética".

"Por tanto es la principal aliada para mejorar la prosperidad de las familias, de su plantilla y del conjunto de los ciudadanos donde se ubica la compañía" y "lo que tenemos que hacer es dar facilidades para invertir, es dictar una legislación justa y unos incentivos adecuados".

Además, esta compañía "también es una muestra de que la inmigración legal, ordenada, la inmigración con contrato de trabajo, es una oportunidad cuando hay demanda de trabajo".

Feijóo ha exigido "menos impuestos en el rural, hacer un rural mucho más competitivo, con una discriminación positiva en la política fiscal, con menos trabas, menos legislación innecesaria y menos barreras en el mercado y más incentivos, más facilidades para crecer".