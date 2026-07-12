El Fem Poble Festival aspira a consolidarse como una de las grandes citas musicales del verano en Aragón

El festival, organizado por la Comisión de Fiestas de Nonaspe, se celebrará el sábado 18 de julio con siete actuaciones repartidas entre un vermut musical gratuito y una programación nocturna. Las entradas de los dos primeros tramos ya se han agotado. - FEM POBLE

NONASPE (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

El Fem Poble Festival celebrará su tercera edición el próximo 18 de julio en Nonaspe con el objetivo de consolidarse como uno de los principales referentes culturales del verano en Aragón. El evento ofrecerá 17 horas ininterrumpidas de música en directo y sesiones de DJ, además de incorporar un nuevo escenario gratuito y ampliar los servicios destinados al público.

La programación comenzará con un vermut musical y continuará por la tarde en el campo de fútbol municipal, donde el recinto abrirá sus puertas a las 19.30 horas. Sobre el escenario principal actuarán Antiaéreo, con un repertorio de versiones de grandes éxitos del indie español, y el grupo Bribriblibli, considerado uno de los tributos a Extremoduro más esperados de esta edición.

La jornada continuará durante la madrugada con las sesiones de Álex Pardos, Eddy Charlez y Cence Brothers, completando una propuesta musical pensada para prolongarse hasta el amanecer y combinar conciertos en directo con música electrónica.

Más allá de la programación artística, el festival volverá a apostar por convertirse en una experiencia para todos los públicos. El recinto contará con una zona gastronómica integrada por tres food trucks de distintas especialidades, un espacio infantil para facilitar la asistencia de las familias y un sistema de pulseras cashless que permitirá agilizar los pagos durante toda la jornada.

La organización ha destacado que, edición tras edición, continúa incorporando nuevas infraestructuras y servicios con el objetivo de mejorar la comodidad y la seguridad de los asistentes, reforzando un modelo de festival adaptado a públicos de diferentes edades.

UN FESTIVAL DE PRIMERA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Con apenas un millar de habitantes, Nonaspe ha conseguido convertir el Fem Poble Festival en uno de los acontecimientos culturales más destacados del verano en la comarca. El evento está organizado íntegramente por la Comisión de Fiestas de Nonaspe y se financia principalmente gracias al trabajo desarrollado durante todo el año por sus integrantes, además de la venta de entradas y consumiciones durante el propio festival.

"No buscamos solo gente joven; con el cartel queremos abarcar a todo el público", explica Ángel Aragonés, miembro de la organización, quien subraya que el objetivo siempre ha sido ofrecer una programación diversa capaz de atraer tanto a vecinos como a visitantes.

Aragonés también ha destacado la evolución experimentada por el proyecto desde su nacimiento. "Nos parece ya un halago llegar a las 800 personas en un pueblo de unos 1.000 habitantes", afirma, poniendo en valor la respuesta del público y el crecimiento del festival.

El interés por esta tercera edición también se ha reflejado en la venta anticipada de entradas. La organización ha informado de que los dos primeros tramos ya se han agotado y únicamente permanecen disponibles las localidades correspondientes al último tramo, por lo que recomienda adquirirlas con antelación hasta completar el aforo.

El Fem Poble Festival cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Nonaspe, la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp y Wegow, además del respaldo de empresas y entidades locales que hacen posible la celebración de una cita que aspira a seguir creciendo y afianzarse entre los grandes festivales estivales de Aragón.