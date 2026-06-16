La Feria Agroalimentaria de la DPZ regresa con 21 expositores apostando por el turismo gastronómico

Durante cuatro jornadas, productores, entidades, profesionales del sector y ciudadanía podrán disfrutar de un completo programa de actividades diseñado para poner en valor la riqueza agroalimentaria de la provincia - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Sástago volverá a convertirse esta semana en el gran escaparate de los sabores zaragozanos. La III Feria Agroalimentaria de la Provincia de Zaragoza abrirá sus puertas del 18 al 21 de junio con una programación que combina divulgación, gastronomía, innovación y turismo, y que reunirá a 21 productores procedentes de diferentes comarcas del territorio.

La cita, impulsada por la Diputación de Zaragoza y organizada por la empresa Esciencia, se consolida tras el crecimiento experimentado en sus dos primeras ediciones. Según ha recordado la diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín, el certamen nació para dar visibilidad a la riqueza agroalimentaria de la provincia y a las pequeñas industrias que generan empleo y fijan población en el medio rural.

"Muchas veces hablamos de Aragón como una gran despensa, pero se olivda el papel fundamental de las pequeñas empresas agroalimentarias que transforman los productos, generan valor añadido y crean riqueza en nuestros pueblos", ha destacado Palacín durante la presentación de la feria.

La diputada ha subrayado que muchas de las firmas participantes proceden de municipios con menos de 500 habitantes, por lo que su presencia en Zaragoza supone un importante esfuerzo organizativo y económico. "Son empresas familiares que en ocasiones tienen que cerrar temporalmente sus negocios para poder participar en la feria", ha explicado.

Otro de los objetivos de esta edición será reforzar el vínculo entre gastronomía y turismo. La institución provincial quiere que los visitantes conozcan los productos, pero también los municipios donde se elaboran, impulsando así el denominado turismo gastronómico como herramienta de desarrollo territorial.

UN RECORRIDO POR LOS SABORES DE LA PROVINCIA

La feria reunirá una amplia representación de productores zaragozanos. Entre ellos figuran ARNA Apicultura, Abejas Cándido, Salz y Salz, Lafibiolivos, Ecomonegros, La Quesería de Biota, Quesos La Pardina, Almendras de Las Pedrosas, Frutanesa, Trufmon, M de Molina, Candy Rose, Mermeladas la Vicora o las Carmelitas de Maluenda.

El sector vinícola también tendrá un papel destacado con la participación de Bodegas Heredad Ansó, Vinos del Viento y Bodegas Larre, mientras que el apartado ganadero estará representado por las granjas San Miguel, Virgen del Rosario y Venta de las Cañadas, entre otras empresas.

La responsable técnica del proyecto, Lara Gracia, ha resaltado que el objetivo ha sido reunir "todos los sabores de la provincia" en un mismo espacio. "Queríamos que hubiera representación de todas las comarcas y de productos muy diferentes, desde mieles y quesos hasta vinos, aceites, mermeladas, trufas o infusiones", ha insistido.

Los visitantes podrán conversar directamente con los productores, conocer los procesos de elaboración y degustar algunos de los alimentos expuestos. La entrada será gratuita durante los cuatro días de celebración.

Además, la organización prevé mantener la tendencia de crecimiento de las últimas ediciones. La primera feria reunió a unas 5.000 personas y la segunda superó las 8.000 visitas.

CIENCIA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA PROGRAMACIÓN

La actividad arrancará el jueves 18 de junio con una jornada más orientada al sector profesional. Tras la apertura oficial, tendrá lugar una propuesta divulgativa titulada 'Un viaje científico a través de los sabores de la provincia de Zaragoza', en la que se abordarán curiosidades relacionadas con productos emblemáticos del territorio.

La programación incluirá también la conferencia 'Semillas hortícolas para la innovación, sostenibilidad y tradición', impartida por la investigadora del CITA Cristina Mallor, así como una ponencia sobre el papel de la industria alimentaria en Aragón a cargo de José Ignacio Domingo, gerente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón.

El viernes se celebrará la inauguración institucional y una cata de vinos de la Denominación de Origen Campo de Borja. Además, Miguel Ángel Vicente, director de El Gastrónomo Zaragozano, ofrecerá una charla sobre el turismo como motor gastronómico.

La sostenibilidad y la innovación tendrán un peso importante en la programación. Entre las actividades previstas destacan las ponencias sobre bioeconomía circular aplicada a la gastronomía, el aprovechamiento alimentario o el papel de las abejas en procesos productivos respetuosos con el medio ambiente.

La feria servirá además como escenario para la entrega de tres reconocimientos impulsados por la Diputación de Zaragoza, que premiarán la trayectoria profesional, la labor divulgativa y la investigación vinculada al sector agroalimentario.

TALLERES FAMILIARES, SHOWCOOKINGS Y EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS

Una de las principales novedades de esta edición es el refuerzo de las actividades dirigidas al público familiar. A partir del viernes por la tarde se desarrollarán talleres participativos donde ciencia y cocina se darán la mano para acercar la alimentación a los más pequeños.

Entre las propuestas destacan actividades sobre aprovechamiento alimentario, cocina científica, detección de fraudes alimentarios o elaboración de productos mediante técnicas innovadoras. Los participantes podrán aprender, por ejemplo, cómo se realizan esferificaciones o uvas achampanadas mientras descubren los principios científicos que las hacen posibles.

También habrá showcookings protagonizados por reconocidos profesionales como Mónica Alejandra Mesa, chef ejecutiva de La Torre del Visco, o Antonio Palacio, fundador y CEO de Antoinefood.

Las catas ocuparán igualmente un lugar destacado en la programación. Los asistentes podrán degustar mieles, aceites, panes artesanos, vinos y vermuts de diferentes productores de la provincia.

Todas las actividades serán gratuitas hasta completar aforo. En el caso de los talleres familiares será necesaria inscripción presencial el mismo día de la actividad.

Con esta propuesta, la Diputación de Zaragoza busca consolidar una feria que combina promoción económica, divulgación y gastronomía, convirtiendo durante cuatro días al Palacio de Sástago en el gran escaparate del potencial agroalimentario zaragozano.