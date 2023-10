La Feria de Otoño de Biescas no expondrá "por responsabilidad" ganado vacuno, ni ovino por la 'Enfermedad del mosquito'

HUESCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Otoño de Biescas refuerza la defensa por la ganadería en su edición número 30, en la que la conocida como 'enfermedad del mosquito' aconseja no exponer ni al ganado vacuno ni al ovino.

En la feria no habrá vacas, ni ovejas, ni tampoco cabras. Es la decisión que ha tomado el comité ferial "por responsabilidad". La directora de la feria, Maite Coti, ha explicado que el ganado se encuentra bien y que no hay peligro de contagio, ya que para padecer la enfermedad es necesario que pique directamente el mosquito, pero no creen conveniente que existiendo esta problemática, los ejemplares permanezcan expuestos como habitualmente.

"No se pega la enfermedad de unas vacas a otras, tiene que picarles el mosquito, su carne no se ve afectada y el se humano tampoco, peor hemos querido ser responsables con el ganado, que se trae a la feria y como en este momento lo están pasando hemos decidido no traer ni vacas, ni ovejas, ni cabras".

No habrá ejemplares físicos en la feria, pero esta ganadería estará presente, mediante fotografías, ha explicado Coti, quien ha incidido en que "el ganado no estará presente este año en la feria, pero sí el ganadero", cuyo apoyo ha refrendado. "El ganadero tiene que seguir porque, como muchos oficios, éste se está perdiendo" y "por ello necesitamos el apoyo de todos, porque es muy necesario que el ganadero siga subsistiendo y en esta zona del valle es imprescindible porque el turismo es importante pero el ganadero es el que mantiene el monte". En esta ocasión, los protagonistas serán los caballos, los burros y perros.

La feria contará con dos zonas de stands, la de la ganadería y la de productos. En su edición número 30, habrá 26 expositores de queso, 9 de vino y cerveza, 7 de variedades de pato, 24 de alimentación y 26 de artesanía. También habrá exposición de maquinaria agrícola y de vehículos.

PROGRAMA

La feria se desarrollará este fin de semana, 21 y 22 de octubre, pero de forma preliminar este viernes, 20 de octubre, se presentarán los casos clínicos de ovino y caprino por los alumnos del servicio clínico de rumiantes del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza.

La feria se abrirá el sábado, 21, a las 10.00 horas, con la tradicional exposición y mercado de ganado y media hora después, se inaugurará y se sucederán varias charlas sobre la 'Actualidad y futuro de la ganadería en el Alto Gállego'.

Durante la jornada habrá juegos tradicionales, proyección de la película 'Ganado o desierto' y un concierto de alumnos de batería del aula de Pirenarium.

El domingo se han programado paseos para descubrir la fauna, exhibición de vehículos antiguos, exposiciones, concursos, subastas, degustación de ternera asada al Espedo y el XVIII Premio Queso de Otoño, con reconocimiento a los ganaderos presentes en el certamen, que es "uno de los grandes atractivos de la feria", según la alcaldesa de Biescas, Nuria Pargada.

La nota musical la pondrán los Titiriteros de Binéfar el domingo a las 11.00 horas y la Ronda de Boltaña a las 18.00 horas.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Huesca, Ricardo Oliván, ha resaltado la importancia de la feria, ya que aúna el desarrollo rural con la puesta en valor de los productos de la tierra.