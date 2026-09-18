La Feria de Teatro y Danza de Huesca cumple 40 años en una edición con destacada presencia aragonesa

Presentación de la Feria de Teatro y Danza de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca ha presentado este viernes su cuadragésima edición, una convocatoria especialmente significativa que celebra cuatro décadas de trayectoria de uno de los mercados profesionales de artes escénicas más longevos de España y que este año reforzará su relación con la ciudad llevando una parte importante de su programación al espacio público y con una destacada presencia de compañías aragonesas.

En la presentación, han participado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, Carlos Sampériz; y la presidenta de la Comarca Hoya de Huesca, Mónica Soler, acompañados por la técnica de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Pilar Barrio.

La XL edición de la Feria se celebrará del domingo, 27 de septiembre, al jueves, 1 de octubre, precedida por tres espectáculos especiales de circo que tendrán lugar los días 23, 24 y 26 de septiembre en la plaza Luis López Allué como aperitivo de una edición concebida también como celebración de las cuatro décadas de historia de la cita.

En esta edición se recibieron 1.877 propuestas para participar en la programación, una cifra que refleja su capacidad de convocatoria dentro del sector. La presencia aragonesa tendrá un peso destacado, con un 37,5% de las compañías procedentes de Aragón. A ellas se suma un 56% de compañías procedentes de otras comunidades autónomas, en concreto Madrid, La Rioja, Extremadura, Cataluña, Navarra, País Vasco, Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía.

En el ámbito internacional, el evento apuesta especialmente por compañías del sur de Francia, dentro del trabajo que desarrolla para fortalecer la circulación transfronteriza de compañías y proyectos a ambos lados de los Pirineos. Esta línea se refuerza también mediante proyectos europeos de cooperación como EKO-Pirineos de Circo y Pyrenart II.

Uno de los principales objetivos de este 40 aniversario será estrechar todavía más la relación de la Feria con la ciudadanía. Por ello, además de los escenarios habituales, las artes escénicas ocuparán espacios como la plaza Luis López Allué, la plaza de la Inmaculada, los Porches de Galicia y los exteriores del Palacio de Congresos, con propuestas de danza, circo, teatro e instalaciones.

La Feria mantiene además su apuesta por avanzar en la accesibilidad de las artes escénicas, dando continuidad al trabajo desarrollado en anteriores ediciones en ámbitos como la hipersensibilidad sensorial y a la colaboración con entidades de inserción social como Valentia y Arcadia.

TRES ESPECTÁCULOS PREVIOS

La celebración comenzará antes de la apertura oficial con tres propuestas de circo en la plaza Luis López Allué. El miércoles, 23 de septiembre, se representará Tenet, de Eunoia Kolektiva; el jueves 24 será el turno de Attention à ta tête, de Cie Le Polpesse; y el sábado 26 llegará Pifia, de Cía Totapedra. Las tres actuaciones forman parte del proyecto europeo de cooperación transfronteriza EKO-Pirineos de Circo.

La programación oficial empezará ese domingo en la localidad de Siétamo con la sección Sin Condiciones, desarrollada en colaboración con la Comarca Hoya de Huesca. Esta línea de la Feria centra su atención en las condiciones de exhibición de las artes escénicas en el medio rural y reúne propuestas con capacidad para adaptarse a espacios y públicos diversos. En esta edición contará con ocho propuestas, entre teatro, danza, circo e instalaciones, que ocuparán diferentes puntos de la localidad a lo largo de toda la jornada.

A partir del lunes, 28 de septiembre, y hasta el jueves 1 de octubre, la programación se trasladará a la capital oscense. El Palacio de Congresos, el Teatro Olimpia, el Espacio de Arte Joven, la Sala Genius y distintos espacios públicos acogerán una selección de espectáculos de teatro, danza, circo, teatro de objetos, instalaciones y nuevos lenguajes escénicos.

El acto inaugural tendrá lugar el lunes, 28 de septiembre, a las 18.15 horas, en el Auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos, con la Gala del Circo Aragonés, de CARPA. Durante este acto se entregará además el Premio Javier Brun 2026 a la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado (COFAE).

UN MERCADO PROFESIONAL Y UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN

Junto a la programación artística, la Feria mantendrá uno de sus principales rasgos de identidad: su condición de punto de encuentro profesional. Durante sus jornadas reunirá a programadores, compañías, distribuidores y profesionales culturales y desarrollará encuentros, seminarios, talleres y presentaciones de proyectos.

La parte formativa y de reflexión se articulará especialmente en torno a tres ámbitos: la salud física y mental de los profesionales de las artes escénicas, la participación y el impacto social de los proyectos culturales y la relación entre la creación, el mundo rural y el entorno natural.

Entre las actividades previstas figura el seminario 'Cuerpos sostenibles: cuidar la mente y cuidar el cuerpo en las artes escénicas' que reunirá el lunes, 8 de septiembre,a especialistas españoles y franceses para abordar la salud y el bienestar de los profesionales desde diferentes perspectivas.

El miércoles 30 se celebrará además el Espacio AragónPRO, destinado a que compañías aragonesas puedan presentar sus últimos proyectos ante programadores del sector.

Otra de las novedades de esta edición será el refuerzo de las herramientas para facilitar el contacto profesional. La aplicación Festiverso recogerá la programación y las actividades de la Feria y dispondrá de un acceso específico para profesionales acreditados que facilitará el contacto y la organización de encuentros de trabajo. Acercar las artes escénicas a los jóvenes

La edición continuará también el trabajo de acercamiento de las artes escénicas a los jóvenes a través del programa Escena 12-25. Durante la semana previa a la Feria, más de 300 alumnos de centros educativos de la ciudad podrán acercarse a la práctica escénica mediante talleres de interpretación, danza contemporánea, teatro-foro, improvisación, malabares y movimiento.

Durante los días de la Feria, alumnos de la Escuela de Teatro de Zaragoza y de la Escuela de Arte de Huesca podrán además encontrarse con profesionales del sector para conocer de cerca diferentes oficios relacionados con las artes escénicas y los procesos de creación.

UNA CITA CONSOLIDADA

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha subrayado este viernes que esta feria es una cita veterana y consolidada que ha permitido situar a Aragón "en el centro de los circuitos nacionales e internacionales de las artes escénicas".

Vaquero ha resaltado la calidad y la "mirada innovadora" que aporta cada año la programación de la feria, el esfuerzo del Consistorio oscense para promover la cultura en la ciudad y la colaboración entre instituciones que permite poner en marcha cada año esta cita cultural.

La vicepresidenta y consejera de Cultura ha señalado que, desde el Gobierno de Aragón, trabajan "por una cultura que sea accesible para todos los aragoneses, que ahonde en nuestra identidad, pero que también nos lleve a conocer las últimas tendencias y que impulse y difunda la labor de los creadores aragoneses".

En este sentido, ha remarcado que la cultura aragonesa, y también las artes escénicas, vive un momento de "esplendor" que quieren fomentar a través de acciones propias y de iniciativas en las que colaboran.