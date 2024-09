La Feria de la Trobada 2024 de Montanuy expondrá lo mejor de los productos artesanos de los valles pirenaicos

MONTANUY (HUESCA), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de La Trobada de Montanuy (Huesca) mostrará este próximo sábado 14 de septiembre en la localidad altoaragonesa de Noales el buen hacer de productores y artesanos del Pirineo con puestos de productos agroecológicos de proximidad, muestrario de semillas de la zona, artesanía y un buen número de actividades de entretenimiento para el público infantil.

La jornada festiva, organizada por el Ayuntamiento de Montanuy, volverá a convertir a la pequeña Noales en un escaparate de los productos que se elaboran y que dan vida a los pueblos de los valles pireniacos y servirá para que vecinos y visitantes despidan como se merece el verano en unas tierras que ya se preparan para la llegada del otoño.

La Feria de La Trobada ha enraizado con fuerza en el municipio de Montanuy y alrededor de los animados puestos que coparán las calles de este núcleo del Valle de Baliera se celebrarán distintas actividades como una variedad de talleres, juegos, rifas, música y teatro pensada para toda la familia, con una especial disposición por dar a conocer este territorio, sus proyectos comunitarios y educar en la protección medioambiental.

El mercado estará abierto desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas y en él estarán presentes los alimentos de kilómetro cero y las manualidades artesanales, con las que sus productores "mantienen una apuesta por la calidad y las elaboraciones tradicionales, traspasada en muchas ocasiones de generación en generación, como identidad propia de Montanuy dentro de la cultura del Pirineo", indica la alcaldesa de Montanuy, Esther Cereza.

Dentro de la muestra se expondrá como un gran tesoro recopilado por los propios vecinos un banco de semillas, una experiencia comunitaria impulsada por el Ayuntamiento de Montanuy con la que se ha logrado recuperar, recopilar y catalogar semillas autóctonas dentro de los procesos de la horticultura ecológica de montaña.

En ese contexto, a las 12.00 horas, Ignasi Iglesias impartirá un primer taller práctico sobre injertos para recobrar variedades autóctonas y poda de frutales, y en otro segundo, dirigido a niños y niñas, que les mostrará cómo hacer un plantero, impartido por Helena Parga, guía medioambiental y fundadora de Pirinature.

TEATRO, TALLERES, JUEGOS Y UNA 'FOOD TRUCK'

Pensando en la diversión de los más pequeños, la feria plantea un calendario de actividades centrado en ellos. Por la mañana --11:00 horas-- romperá el hielo una movida 'gymkana rural' con simpáticas pruebas que darán a conocer las tradiciones, oficios y señas pirenaicas sin parar de jugar y conocerse.

La educación medioambiental será el hilo de las actividades de tarde, diseñadas por Pirinature, con un juego de orientación entorno a la huella de carbono y una observación nocturna de murciélagos, excelentes plaguicidas al alimentarse de insectos.

Un clásico como las partidas de guiñote --17.00 horas -- no faltará en una sesión de tarde amenizada con música.

Y la guinda, a las 18.30 horas, la compañía 'Charraire Cuenteras' representará una muy particular 'Caperucita feroz y el lobo Lámpara'. Sobre el escenario, los personajes Ciano y Cuchufleta adentrarán a los espectadores en una narración singular y alterada, muy divertida, de un cuento que irá abordando problemas universales que preocupan a la infancia y, sobre todo, aportarán soluciones a dichos dilemas.

La presencia de la 'Food Truck' de Casa Farreloro garantizará a todos los asistentes una sabrosa parada para degustar sus platos, probar sus hamburguesas con auténtica carne del Pirineo, desayunar o tomar algo en su bar.

Durante la jornada se venderán los boletos de la posterior rifa de la cesta con productos 'made in Noales', organizada por la Comisión de Noales. La panadería Farre del Aigua, las mieles y mermeladas de Casa Llibernal y las artesanas locales 'Kalalu and co' y Asun Iglesias han aportado sus productos y creaciones para este especial regalo valorado en 60 euros.