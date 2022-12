Fernández decidirá si vuelve a presentarse a la Alcaldía de Zaragoza, cuando conozca el proyecto de refundación de Cs

ZARAGOZA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha sostenido que está esperando a conocer los resultados de la Asamblea que culminará el proceso de refundación de Cs, antes de tomar una decisión sobre si se presentará otra vez como candidata a la Alcaldía de la capital aragonesa, aunque ha asegurado que quiere "seguir luchando por un proyecto liberal".

Así lo ha apuntado, este miércoles, Fernández al término de la rueda de prensa de presentación del Salón del Cómic, y tras las declaraciones de este lunes del coordinador autonómico de Cs y portavoz en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, quien la consideró como "la mejor opción" para repetir como candidata.

Fernández ha manifestado que son "públicas y notorias" sus "discrepancias" con "la deriva a la que ha llevado la actual Ejecutiva". Y ha recordado que durante las reuniones del mes de julio con otros alcaldes y vicealcaldes sobre el proceso de refundación ya trasladó que se tenía que actuar "ya".

En esta misma línea, Fernández ha indicado que en la reunión de afiliados en torno a 'Somos Cs' pidieron la celebración de una asamblea en el mes de octubre, que todavía no se ha llevado a cabo, y solicitaron a la Ejecutiva el número de afiliados para recoger firmas. "A día de hoy seguimos sin conocer el número de afiliados que tenemos en el partido", ha lamentado.

"Es evidente que las reclamaciones a las que me he unido con otros compañeros afiliados desde hace meses siguen vigentes, y por tanto, hasta que no conozca cuál es el proyecto que saldrá de ese proceso definitivo de refundación no voy a tomar ninguna decisión", ha asegurado Fernández. Ha agregando: "Sigo queriendo luchar por un proyecto liberal, lo tengo muy claro".