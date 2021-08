Fernando Simón "revoluciona" la vida de Villafeliche

VILLAFELICHE (ZARAGOZA), 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha revolucionado este sábado, 7 de agosto, la localidad zaragozana de Villafeliche, donde ha recibido la Medalla de Oro y el Premio Trevillano que le ha otorgado este municipio zaragozano. Simón ha estado acompañado por su familia en un acto que se ha celebrado en la Iglesia de San Miguel, con límite de aforo, y que ha contado con la presencia de varias autoridades aragonesas.

El alcalde Agustín Caro ha glosado la figura de Fernando Simón, doblemente galardonado con el Premio Trevillano y con la Medalla de Oro de la localidad, que es la primera vez que se concede.

Simón ha agradecido una distinción que no viene de los expertos sino de la gente, y ha expuesto que la recibe en nombre de todos los profesionales sanitarios, de los trabajadores de la salud pública que se dejan la piel cada día: "Cuando ves a un alcalde como Agustín, que habla en nombre de un pueblo, que las razones que esgrime para concederte el premio son los valores que han demostrado todos nuestros compañeros sanitarios, el esfuerzo, el trabajo, el respeto, el sentido social comunitario, y todas las personas que han conseguido que esta pandemia se haya podido llevar con dignidad en toda España, obviamente no puedes deja de aceptarlo, quieres aceptarlo".

Ha afirmado que no cree merecer ningún premio. "Yo he hecho mi trabajo, me pagan por hacerlo, es verdad que no por trabajar diecisiete horas diarias, pero ya llegará el momento de descansar". Ha dado las gracias a los vecinos de Villafeliche por su acogida y su cariño.

Simón ha reseñado que "esta pandemia nos va a cambiar a todos, a casi todos para bien, vamos a entender la sociedad de otra manera, más solidaria", y ha subrayado que "la salud es un bien muy preciado que hay que mantener, y si entendemos esto habremos ganado mucho, habremos hecho un pasito más una sociedad mucho mejor, mas sana y mas próspera".

El epidemiólogo llegó en la noche del viernes, junto a su mujer y sus hijos, a este municipio de unos 200 habitantes, y se han alojado en la casa rural 'Laura', una vivienda de labradores del siglo XVII que sus propietarios han restaurado y modernizado pero conservando su estructura y carpintería original.

Los 200 vecinos que residen de manera habitual en Villafeliche se han triplicado este mes hasta los 600, como ocurre todos los veranos con la llegada de visitantes con raíces familiares en el municipio, y que cuentan allí con una segunda residencia.

Buena parte de ellos se encontraban este sábado en la calle, viviendo la experiencia de ver en persona al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, cuya imagen ha acompañado cotidianamente a los españoles desde el televisor durante muchos meses.

El ajetreo que llenaba la localidad era visible desde 'El Santo', como se conoce en Villafeliche a la estatua del Cristo situada en el monte que domina la población, uno de los puntos turísticos de este municipio, en el que destacan la iglesia de San Miguel o la ermita de San Marcos.

Los lugareños han vivido esta jornada entre el entusiasmo y el estupor por el revuelo que han traído los medios de comunicación que han llegado para cubrir este acto de reconocimiento que recibe Fernando Simón por su labor como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias durante la pandemia del coronavirus.

Pero Villafeliche sabe lo que es hacer ruido. No en vano la fabricación de pólvora fue principal actividad económica de la localidad en los siglos XVIII y XIX, cuando llegó a haber hasta 200 molinos de dedicados a esta labor, alguno de los cuales siguió en funcionamiento hasta 1960.

Sus suministros fueron decisivos en el combate a las tropas francesas durante los Sitios de Zaragoza, y la buena calidad de su producción llevó a popularizar el dicho "Arde mejor que la pólvora de Villafeliche".

La historia de esta industria puede conocerse en el Centro de Interpretación de la Pólvora, que se ha creado en un antiguo molino, situado a 2 kilómetros del casco urbano, en el Paraje de los Molinos de Jiloca.

Esta localidad de la Comarca de Calatayud ha estado "muy implicada" en la visita del epidemiólogo, ha explicado el alcalde. Carlos Mediano, presidente de Medicus Mundi Internacional también ha colaborado en la organización.

La notable presencia de autoridades, así como de medios de comunicación, y la limitación del aforo a 250 personas impuesta por la segunda fase decretada en Aragón, ha hecho que muchos de los 600 vecinos que ahora se encuentran en la localidad no hayan podido estar al acto de entrega de estas distinciones. A principios de semana, el alcalde ya explicaba que se habían agotado las invitaciones.

"ES MUY ROCERO"

Tras llegar a su alojamiento este viernes, los Simón salieron a pasear por las calles de Villafeliche y hablaron con todos los que se les acercaban. "Es muy rocero", ha dicho Marga una vecina. "Sus hijos enseguida han hecho amigos y han saldo con ellos", ha añadido.

Este sábado, Fernando Simón ha llegado con su esposa y la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, a la Plaza de la Iglesia, y le han recibido con aplausos los vecinos que allí se han congregado.