El Festival EnClaves concluye su programación con el estreno de 'Confluentia' en la ermita de Monflorite (Huesca)

Hania Mariam, Ciro Montanari, Efrén López y Anaïs Oliveras, Confluentia, sobre el escenario de la ermita de MOnflorite en el cierre del Festival EnClave de la Comarca Hoya de Huesca. - ENCLAVES

MONFLORITE (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

La XIV edición del Festival EnClaves de la Comarca de la Hoya de Huesca ha concluido su programación con la feliz reunión de 'Confluentia' --Hania Mariam, Ciro Montanari, Efrén López y Anaïs Oliveras-- en la ermita de Nuestra Señora de los Dolores de Monflorite (Huesca).

Esa agrupación de artistas reproduce el encuentro excepcional vivido hace unos meses en la India durante la celebración del Festival Spiritual Sacred Spirit en la ciudad de Jodhpu. Allí los cuatro participaron en un diálogo artístico único que propició la fusión y el intercambio entre la tradición medieval ibérica del siglo XIII y la tradición clásica hindú del dhrupad.

Con el exterior de la ermita muy bien ambientado, con unos focos que proyectaban diferentes colores sobre las paredes del templo, y sobre un escenario a medida, el conjunto supo conquistar al público con un repertorio que propuso un encuentro sonoro entre la música tradicional del sur de Asia (con especial atención a la tradición hindú de Sri Lanka) y la música medieval de la península ibérica, con obras como las Cantigas de Santa María (con fuertes influencias musicales andalusíes), el Llibre Vermell de Montserrat o la música de las trobairits occitanas. Todo bajo la mirada de la luna, protagonista en el cielo.

Los artistas fueron hilando el concierto con breves intervenciones en las que contextualizaron cada tema y describieron algunos de los instrumentos que iban incorporando en el repertorio.

El público disfrutó de la propuesta y de la calidad interpretativa, en una noche en la que el viento quiso hacerse notar sin llegar a impedir que el escenario se llenara de música. Incluso los abanicos pudieron tomarse un descanso. Por unas horas, los abanicos tuvieron descanso. Tras un sentido aplauso, los intérpretes regalaron una canción de cuna como bis.

Además, al inicio del concierto, el técnico de Cultura de la Comarca Hoya de Huesca, Enrique Maine, hizo entrega de la última de las obras del subprograma Mirada EnClaves, protagonizado en esta edición por Ana Escar.

Con este recital se puso fin a una programación que ha destacado por el éxito y la excelente acogida de todos los conciertos, consolidando a un público cada vez más fiel a este diálogo entre música y patrimonio.