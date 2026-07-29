El Festival Internacional en el Camino de Santiago arranca con una exposición sobre los sonidos de la Corona de Aragón

Archivo - Los conciertos arrancarán el próximo 31 de julio en Monzón con Eloqventia y su directo sobre ‘Ecos templarios’ - DIPUTACIÓN DE HUESCA - Archivo

HUESCA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXXV edición del Festival Internacional en el Camino de Santiago (FICS) comenzará este jueves, 30 de julio, con la inauguración de la exposición 'Sonidos de la Corona de Aragón: Ecos en el Mediterráneo', una muestra que permitirá descubrir el patrimonio musical de los territorios vinculados a la Corona de Aragón y que servirá de antesala a un mes de conciertos y actividades culturales en catorce localidades de la provincia de Huesca.

La exposición abrirá sus puertas a las 19.30 horas en el Museo Diocesano de la Catedral de Jaca y estará comisariada por Luis Delgado, del Museo de Urueña, quien ofrecerá posteriormente una conferencia sobre el contenido de la muestra.

Según ha explicado Delgado, la exposición reúne instrumentos musicales que formaron parte de las tradiciones sonoras de los territorios de la Corona de Aragón y de otros enclaves mediterráneos con los que mantuvieron intensas relaciones comerciales y culturales, poniendo de relieve la riqueza musical del Mare Nostrum.

El certamen se desarrollará hasta el 30 de agosto bajo el lema 'Caminos en la mar', una edición que, según su director, Luis Calvo, estará dedicada a la vida musical del Mediterráneo y de los territorios de la Corona de Aragón, coincidiendo además con el 750 aniversario del fallecimiento de Jaime I.

MÚSICA, CINE Y ACTIVIDADES CULTURALES

Los conciertos arrancarán el viernes 31 de julio en Monzón con Eloqventia y su propuesta 'Ecos templarios', y continuarán con actuaciones de formaciones como Melania Olcina y Sara Águeda, Capella de Ministrers, Dúo Orpheo, Zaruk, Les Sacqueboutiers, Músicos de Frontera o Bach Collegium Barcelona, entre otras, hasta el 21 de agosto.

El acceso a los conciertos que se celebran en iglesias, catedrales y en la sede de la Diputación Provincial de Huesca será gratuito mediante invitación, que todavía puede obtenerse a través de la página web del festival, mientras que las actuaciones de la Ciudadela de Jaca requerirán reserva previa y el abono de una tasa de tres euros.

La programación se completará con un ciclo de cine dedicado al Mediterráneo, que incluirá proyecciones en Hecho y Jaca, además de la tradicional excursión organizada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca y un ciclo de teatro impulsado por la Comarca de la Jacetania.

Organizado por la Diputación Provincial de Huesca (DPH), con la colaboración de distintas instituciones y ayuntamientos, el Festival Internacional en el Camino de Santiago volverá a convertir durante un mes a Jaca, Monzón, Tamarite de Litera, Huesca y otras once localidades oscenses en escenario de la música antigua y de la divulgación del patrimonio cultural ligado al Camino de Santiago.