El festival RetroGamer convierte la sala Multiusos de Zaragoza en un salón recreativo con 90 máquinas arcade

La concejal de Juventud, Ruth Bravo, y del servicio municipal Info Joven, Susana Urraza, presentan una nueva edición del RetroGamer 2025. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival RetroGamer 2025, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, volverá a la sala Multiusos de la capital aragonesa, los días 27, 28 y 29 de diciembre, y se convertirá en un salón recreativo con 90 máquinas arcade y 100 videoconsolas de distintas generaciones.

La concejal municipal de Juventud, Ruth Bravo, ha presentado este evento, impulsado por el servicio Zaragoza Joven. El recinto abrirá sus puertas el sábado 27 de diciembre, de 16.30 a 21.00 horas, y el domingo y el lunes, entre las 11.00 y las 14.00 horas, y las 16.30 y las 21.00 horas.

Los visitantes encontrarán 90 máquinas arcade originales en un espacio que emulará a los salones recreativos de los años ochenta, donde se podrá jugar a clásicos, escuchar el sonido de los futbolines y sentir la adrenalina de los simuladores de conducción "para los más nostálgicos y para aquellos jóvenes que no las han vivido", ha subrayado Bravo.

Las sala estará distribuida en diferentes áreas: verticales clásicas; conducción, con juegos como 'Daytona Usa 2 Twin' y 'Ferrari F355 Twin'; de puntería, con 'Sega House of Dead 4' y 'Namco Pirates of Caribbean'; de ritmo, con 'Konami Jubeat' y 'Sega Project Diva'; Pinball; mesas de aire; y habilidad.

Las videoconsolas antiguas serán otro de los atractivos. En total, habrá más de 100 máquinas de todas las generaciones, algunas auténticas piezas de museo como la Magnavox Odyssey o la primera consola española que data de 1973, la Overkal. Ambas formarán parte, junto a otras, de diferentes exposiciones y dioramas distribuidos por la sala.

La técnico de Zaragoza Joven, Susana Urraza, ha destacado que desde el servicio también se ha preparado "una pequeña misión gaming en el que tendrán que, con su destreza, demostrar que pueden parar un pulsador en el momento y en los segundos que se les determine".

Además, los asistentes podrán jugar con ellas para experimentar en primera persona cómo ha evolucionado el mundo de los videojuegos. Desde la Atari 2600, pasando por la NES, Master System, Mega Drive, Nintendo 64, DreamCast, Nintendo Wii, hasta llegar a la actual PlayStation 5, la Xbox 360 y la Wii.

La feria se completará con futbolines, estands comerciales, mesas de aire, pinballs o exposiciones de Playmobil y Masters of Universe. Habrá, también, zonas temáticas de lucha, donde poder disfrutar de juegos icónicos como 'Street Fighter' o 'Tekken', de deporte, con el 'Fifa' y el 'NBA2K' o Nintendo, con 'Super Smash Bros' y 'Mario Kart'.

VIDEOJUEGOS Y SOLIDARIDAD

El año pasado, más de 10.000 aficionados visitaron el recinto. La concejal de Juventud ha animado a los jóvenes a aprovechar estos días festivos para acercarse a un festival, que desde hace unos años forma parte de la programación navideña preparada por el Ayuntamiento y que está pensada especialmente para los más jóvenes.

Además, ha recordado que esta cita tiene un lado comprometido y solidario, ya que un año más se van a intercambiar, como en otras ocasiones, "alimentos por videojuegos, alimentos por gamificación, alimentos que aportan y que van a aportar al refugio esa parte solidaria del juego y de la gente que va allí".

La entrega se realizará en el mercadillo solidario 'Videojuegos X Alimentos', donde los asistentes podrán entregar 1, 3 o 10 kilos de alimentos no perecederos y recibir a cambio videojuegos. También se podrá donar comida sin canjear, y en este caso podrán participar en un juego gamificado donde obtener premios.

Para facilitar la donación, el consistorio ha habilitado un número bizum para poder contribuir. Toda la recaudación solidaria irá directamente a la ONG 'El Refugio'.