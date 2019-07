El Festival Veruela Verano sigue este sábado con la música de The New Raemon y la pintura de Paula Bonet

Publicado 30/07/2019 11:29:57 CET

El grupo The New Raemon, uno de los referentes del 'indie' nacional, y la prestigiosa ilustradora Paula Bonet protagonizarán este sábado, día 3 de agosto, el segundo concierto del festival Veruela Verano, el evento con el que la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) dinamiza los estíos en las tierras del Moncayo.

La actuación comenzará las 19.30, las puertas se abrirán media hora antes y antes y el público podrá disfrutar de una propuesta rompedora que crea sinergias entre la música y la pintura. Las entradas se pueden

comprar en taquilla del Monasterio de Veruela y también en la red de venta de Ibercaja: https://entradas.ibercaja.es/.

Ramón Rodríguez crea en 2008 The New Raemon entre el pop indie y el folk. En este nuevo proyecto, Ramón se acompaña de Ricky Falkner y Ricky

Lavado, de Standstill, a la batería y el bajo, respectivamente. El primer trabajo como The New Raemon es 'A propósito de Garfunkel' y recibe una buena acogida por público y crítica.

Pocos meses después, Rodríguez regresa con un nuevo trabajo, 'La invasión de los ultracuerpos', trabajo producido por Ricky Falkner y Jordi C. Conrchs, que se publica únicamente en formato vinilo con ilustraciones de Martín Romero y consta de cinco nuevos temas y una versión, 'Mano izquierda', de sus compañeros de sello Nueva Vulcano. Este trabajo presenta la cara más oscura del nuevo proyecto de Ramón Rodríguez y constituye un canto al desamor.

En octubre de 2009 The New Raemon llega con un nuevo disco, 'La

Dimensión Desconocida'. Compuesto por diez nuevos temas, tiene como rasgo fundamental un sonido más próximo al concepto de banda. Un año después lanzará 'Cuaresma' y el recopilatorio 'Epés reunidos'

Ramón Rodríguez presenta en 2011 un nuevo LP, 'Libre asociación', diez canciones, poco más de media hora de intensidad y dinamismo. También se asocia con Francisco Nixon y Ricardo Vicente para grabar 'El problema de los tres cuerpos'. Al año siguiente, crea 'Tinieblas, por

fin', una nueva entrega, esta vez en solitario.

Ya en 2013 se une a Maria Rodés y a Martí Sales para crear 'Convergencia i unió', producido por Paco Loco Paco y en el que cuentan además con la participación de Marc Clos a las percusiones y de la voz de Clara Vinyals.

En los siguientes años, ya asentado en el panorama nacional como uno de los referentes de la música independientes de nuestro país, presenta 'Oh, rompehielos' (2015), 'El Yeti' (2015), 'Lluvia y truenos' (2016) y 'Quema la memoria' (2017) un doble disco recopilatorio con sus mejores canciones y que con motivo del 10º aniversario en la música de Ramón, se convertiría en un libro cancionero ilustrado por Paula Bonet.

Su último disco hasta ahora, 'Una canción de cuna entre tempestades' resume con esas seis palabras los contrastes entre dolor y belleza que acaban definiendo la realidad cotidiana.

PAULA BONET

Paula Bonet es una de las más conocidas ilustradoras de nuestro país. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia,

completa su formación en Santiago de Chile, Nueva York y Urbino.

Su trabajo se centra en la pintura al óleo, el grabado y en la ilustración. Ha realizado exposiciones en Barcelona, Madrid, Oporto, París, Londres, Bélgica, Urbino, Berlín, Santiago de Chile, Valencia, Miami y México.

La obra de Paula Bonet, cargada de poesía y volcada en las artes

escénicas, la música y la literatura, culmina en la publicación de varios libros de los que es autora tanto del texto como de la imagen. 'Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End' (Lunwerg, 2014) , '813' (La Galera, 2015) --un homenaje a la obra y a la figura del director francés François Truffaut-- y 'La sed' (Lunwerg, 2016), un

largo poema en clave feminista- son sus trabajos más conocidos.

En abril de 2017 publica 'Quema la memoria' (Lunwerg), un cancionero

ilustrado donde su universo se funde con el del cantautor The New Raemon en el aniversario de sus 10 años de carrera. En junio del mismo año aparece 'Escribe con Rosa Montero', un cuaderno publicado por Alfaguara donde la escritora da las claves para aprender a escribir ficción.

En marzo de 2018 publica 'Por el olvido' (Lunwerg), un canto de amor a la literatura y a la amistad, a Roberto Bolaño y su novela 'Los detectives salvajes', un trabajo a cuatro manos con el artista Aitor Saraiba.

Su último trabajo se titula 'Roedores/ Cuerpo de embarazada sin embrión'.

Todos los conciertos del festival Veruela Verano tendrán lugar a las 19.30 horas en la Iglesia del Monasterio de Veruela y las puertas se abrirán 30 minutos antes. Para cada actuación se sacarán a la venta 600 entradas que podrán adquirirse a un precio de 9 euros en la taquilla del monasterio (de martes a domingo, de 10.30 a 20.00 horas) y en la red de venta de Ibercaja: https://entradas.ibercaja.es/.

La media de asistencia de los últimos años ha alcanzado el 85 por ciento del aforo, por lo que se recomienda no comprar las entradas a última hora.