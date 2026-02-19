El festival Zaragoza Luce transforma el Casco Histórico en un museo lumínico en una edición más extensa

Archivo - La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación de Zaragoza Luce. - @DANIMARCOSFOTO 675173958 - Archivo

ZARAGOZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La edición de 2026 del festival Zaragoza Luce incluirá 12 intervenciones lumínicas a cargo de creadores nacionales e internacionales, que estarán presentes en la plaza España, la plaza del Pilar, San Juan de los Panetes o San Felipe hasta el próximo domingo, 22 de febrero.

El Ayuntamiento de Zaragoza pretende dotar al festival de un carácter pedagógico para alumnado de distintas titulaciones artísticas y técnicas gracias a la involucración de los artistas y del Colegio de Arquitectos.

La puesta en marcha de Zaragoza Luce responde a un proyecto cultural, alineado con el objetivo expresado por la alcaldesa, Natalia Chueca de "atraer propuestas culturales de primer nivel, hacerlas accesibles a los ciudadanos, y al mismo tiempo convertirlas en un generador económico para el tejido local".

Para ello, el Consistorio zaragozano ha esgrimido los 278.000 asistentes del año pasado y un impacto económico estimado en más de 4 millones de euros, con una ocupación hotelera un 20% superior a la de otros fines de semana.

"Zaragoza Luce puede disfrutarlo todo el mundo, es cultura de primer nivel sin tickets, es una invitación popular de calidad: salir a la calle, pasear y disfrutar del arte en los entornos que conocemos", ha destacado Chueca.

Las intervenciones lumínicas se pueden visitar en la plaza del Pilar, la plaza de la Delegación del Gobierno, el Museo del Foro, la plaza de la Lonja, la calle del Cisne, la Fuente de la Hispanidad, la plaza San Juan de los Panetes, la plaza del Justicia, la fachada del Colegio Oficial de Arquitectos, el Patio Diocesano del Museo Alma Mater, la plaza San Felipe y la fachada del edificio de CaixaBank en la Plaza de España, patrocinador oficial de Zaragoza Luce.

DIFERENTES HERRAMIENTAS

La tecnología seguirá acompañando a los visitantes de Zaragoza Luce como herramienta para optimizar la experiencia reflexiva y emocional del público. En su primera edición, la plataforma digital que facilitó mapas interactivos y audioguías, registró más de 20.000 visitas, con un 92 % de accesos desde dispositivos móviles.

Ello permitió planificar los recorridos, profundizar en las obras y facilitar el acceso a la información, algo que se pone a disposición de los asistentes también en esta segunda edición.

Además, el Ayuntamiento y Antídoto, en colaboración con Turismo de Aragón, CaixaBank y RTVE, han activado un dispositivo específico de información y difusión que incluye puntos de atención al público en el recorrido, distribución de programas en las Oficinas Municipales de Turismo y en las 25 oficinas de CaixaBank en Zaragoza, señalética específica y contenidos digitales accesibles mediante códigos QR y audioguías, facilitando así que el público pueda planificar su visita y conocer en detalle cada una de las intervenciones artísticas.

REFERENTES MUNDIALES

El Ayuntamiento de Zaragoza ha pretendido también darle una dimensión más internacional a esta edición, con la participación del estudio canadiense Lateral Office, que presenta junto a CS Design 'Impulse', una instalación interactiva ya exhibida en grandes festivales del mundo.

Está también la estadounidense Janet Echelman con su obra 'Earthtime 1.26', instalada en San Juan de los Panetes y que conecta arte, ciencia e ingeniería para reflexionar sobre la interdependencia global y la relación entre humanidad y planeta.

El festival contará también con la intervención 'Les Voyageurs', del artista francés Cédric Le Borgne, cuyas figuras luminosas dialogan con el espacio urbano y la vida cotidiana, humanizando la ciudad. Sus figuras se exhibirán en la Calle del Cisne, Fuente de la Hispanidad, plaza del Pilar (Delegación de Gobierno), Museo Del Foro y plaza de la Lonja.

Desde Francia llega también Collectif Scale, colectivo con una sólida trayectoria internacional en instalaciones audiovisuales inmersivas. Su obra 'Flux' transforma la Plaza del Justicia en un organismo vivo donde luz, movimiento y música generan una experiencia sensorial envolvente.

La fachada del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón acogerá Keyframes Games Stories, del colectivo galo Groupe LAPS, una propuesta que revisita la estética de los videojuegos 'arcade' de los años 80 mediante luz y sonido, conectando memoria colectiva, cultura popular y arte digital contemporáneo.

En el ámbito nacional, Zaragoza Luce contará con la obra 'Antimateria' del diseñador de iluminación Maxi Gilbert, argentino afincado en Madrid, que convierte la luz en materia experiencial, situando al espectador en el centro de una reflexión sobre espacio, percepción y tecnología.

La fachada del edificio de CaixaBank será escenario de 'Transitar', del catalán Jou Serra, con fuerte carga conceptual que aborda el movimiento colectivo y las migraciones como condición universal, reforzando el diálogo entre arte contemporáneo, compromiso social y espacio urbano.

El talento local estará representado en 'Interferencias', creada por alumnado de la Escuela de Arte de Zaragoza junto al artista zaragozano Néstor Lizalde, que se ubica en la plaza San Felipe.

JORNADAS INNOVADORAS

Una de las novedades de la edición de 2026 es el establecimiento de un plan formativo que facilitará el contacto de los estudiantes con estos referentes internacionales que van a ofrecer sus intervenciones artísticas en los 12 edificios de la ciudad, con el objetivo de acompañar, impulsar y generar oportunidades de aprendizaje para las nuevas generaciones de creadores.

Entre las acciones, están también los Encuentros Profesionales de Zaragoza Luce, una jornada dirigida a profesionales del ámbito artístico, arquitectónico y urbanístico que consolidará al festival como espacio de reflexión e intercambio en torno a la luz como herramienta de transformación urbana. La cita reúne este viernes, en el Colegio de Arquitectos, a expertos internacionales y nacionales en un programa que combina ponencias, exposiciones y una mesa redonda final.

Los otros dos componentes de este plan formativo son la exposición la intervención realizada por los estudiantes de la Escuela de Arte y una visita guiada por el recorrido del festival en la que los asistentes estarán acompañados por el comisario y algunos de los artistas invitados.