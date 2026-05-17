La Fiesta Zaragoza Diversa convertirá la plaza del Pilar en un punto de encuentro entre culturas

Cartel de Zaragoza Diversa 2026. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Pilar de Zaragoza se convertirá los días 30 y 31 de mayo en el epicentro del intercambio de culturas con la celebración de Zaragoza Diversa. Un evento que llega a su decimoséptima edición consolidándose como un espacio de encuentro y convivencia para la ciudadanía y con el que la ciudad se une a la Declaración del 21 de mayo como Día Mundial de la Diversidad Cultural establecido por la ONU y la UNESCO en 2001.

Zaragoza Diversa convertirá el corazón de la ciudad en un punto de unión donde aprender, compartir y disfrutar de las tradiciones, costumbres y expresiones culturales de distintos países y también de diversas regiones de España.

A través de actividades para todos los públicos, muestras de artesanías, talleres, productos típicos de las diferentes culturas y actuaciones, se promueve el respeto, el conocimiento mutuo y la riqueza que aporta la pluralidad. El evento cuenta con la participación de casi cincuenta asociaciones de inmigrantes, entidades sociales y casas regionales en Aragón, todas ellas integrantes de la Junta General de la Casa de las Culturas y la Solidaridad.

Gracias a su implicación, esta celebración se consolida como un reflejo vivo del espíritu intercultural de Zaragoza. Zaragoza Diversa se desarrollará los días 30 y 31 de mayo en la plaza del Pilar, junto a la fuente de Goya, en horario de mañanas, de 11.00 a 14.00 horas, y de tardes, de 18.00 a 20.30 horas.

CAPOEIRA, CANARIAS, PERÚ Y DANZA DEL VIENTRE

El sábado 30 de mayo la actividad comenzará con un pasacalles con Teatro la Cosa para continuar con la bienvenida y la presentación de asociaciones y entidades, a las 11.30 horas.

La programación se completará con bailes y danzas de la Asociación Capoeira Escola, la Asociación de residentes Argentinos, la Asociación Ilumina Senegal, la Asociación rumana Acasa y la Asociación Cultural Ecuador. Las actuaciones finalizarán con la prevista a las 19.30 horas a cargo de Ludmila Mercerón y Salsa de Reyes.

El domingo 31 de mayo se reanudará la programación de Zaragoza Diversa a las 12.00 horas con el espectáculo infantil "Bromas dulces como la miel", de Producciones Kinser, y con el ballet de la Asociación ballet folclórico del Paraguay en Zaragoza.

Por la tarde están previstas las actuaciones de la Casa de Canarias en Aragón, de la Asociación sociocultural peruanoaragonesa y de la Asociación Cultural Arka.

El evento se clausurará con Zarabesque a las 19.30 horas, un espectáculo de música árabe y danza del vientre.