Las Fiestas del Ángel de Teruel dejan un impacto económico de 41,7 millones

Presentación del estudio económico sobre el impacto de las Fiestas del Ángel de Teruel. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas del Ángel, celebradas del 4 al 14 de julio de 2025, generaron un impacto económico total de 41,7 millones de euros en la ciudad de Teruel y su entorno, según se desprende del estudio de impacto económico encargado por el Ayuntamiento de Teruel y elaborado por la consultoría estratégica Aradex.

El informe se ha presentado este martes en rueda de prensa y se basa en un amplio trabajo de campo realizado durante las fiestas, que ha contado con 17 encuestadores y un total de 3.139 encuestas válidas dirigidas a residentes, visitantes, turistas y peñistas, ha informado el Consistorio turolense.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha detallado que el impacto económico directo asciende a 23.468.028 euros, cifra que recoge el gasto realizado por los distintos agentes vinculados a las fiestas en sectores como la hostelería, la restauración, el alojamiento, el comercio minorista, el transporte y el ocio.

A este volumen se suma un impacto indirecto de 12.072.319 euros, que refleja el efecto arrastre generado sobre proveedores locales y cadenas de suministro, así como un impacto inducido de 6.159.706 euros, correspondiente al consumo adicional derivado de las rentas salariales asociadas a la actividad económica directa e indirecta.

"Este estudio nos permite poner negro sobre blanco la importancia que la Vaquilla del Ángel tiene para la economía y la imagen de la ciudad", ha subrayado la alcaldesa, quien ha destacado que, pese al contexto inflacionario de los últimos años, el resultado es "extraordinariamente positivo y superior incluso a lo que esperábamos".

En este sentido, Buj ha recordado que sectores clave vinculados a la fiesta, como la restauración y la alimentación, han experimentado incrementos del IPC cercanos al 35%, mientras que los espectáculos han multiplicado sus costes en los últimos años, lo que explica en parte la magnitud de la cifra global del impacto económico.

EL PAPEL ESENCIAL DE LAS PEÑAS

El informe pone también de relieve el papel fundamental que desempeñan las 21 peñas de Teruel en la dinamización económica, social y cultural de las Fiestas del Ángel. En 2025, las peñas generaron un impacto económico total de 18.119.892 euros, beneficiando de forma directa a la hostelería, el alojamiento, el comercio local y los servicios técnicos, además de contribuir al fomento del empleo temporal.

Actualmente, las peñas agrupan a más de 11.000 peñistas, una cifra en claro ascenso, y manejan un presupuesto global superior a los dos millones de euros. Durante los días centrales de la fiesta organizaron 155 eventos, con una asistencia estimada de 147.000 personas.

ALTA PARTICIPACIÓN Y PERFIL DE LOS ASISTENTES

El concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, ha desgranado otros datos relevantes del estudio, como la celebración de 168 eventos en 28 espacios diferentes, lo que evidencia la movilidad y el carácter abierto de la fiesta. De ellos, 14 fueron eventos taurinos, siete familiares, cuatro culturales, cinco deportivos y 23 eventos populares y de otro carácter, entre otros.

En cuanto al perfil de los asistentes, el 39% no reside en Teruel, frente a un 60,4% de población local. El 75% de los participantes tiene menos de 45 años, reflejando una elevada presencia de población joven, y el 64,8% no tiene hijos menores a su cargo.

Otro dato significativo es la capacidad de acogida de los turolenses: el 28,8% de los residentes encuestados alojó en su vivienda a familiares o amigos procedentes de fuera del municipio, con una estancia media de entre tres y cuatro noches. Las principales procedencias son la Comunidad Valenciana (25,1%) y la provincia de Zaragoza, que supera el 31%.

El gasto medio diario fuera del ámbito de las peñas se concentra principalmente en la hostelería y el alojamiento, aunque también se diversifica en entradas a conciertos, eventos taurinos, indumentaria, atracciones de feria y otros consumos asociados a las fiestas.

ASISTENCIA A EVENTOS Y REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

Por otro lado, se contabilizaron 450.000 asistencias a eventos durante las Fiestas del Ángel. "No significa que haya 450.000 personas en la ciudad, sino que entre residentes y visitantes se produjeron 450.000 participaciones en los distintos actos", ha explicado la alcaldesa, quien ha subrayado que los niveles de ocupación de los eventos se sitúan entre el 98% y el 100%, reflejo de una participación "extraordinaria".

En el ámbito mediático y digital, las Fiestas del Ángel alcanzaron una amplia repercusión, con cobertura destacada en medios de comunicación y un notable impacto en redes sociales. Los hashtags #Vaquilla2025 y #FiestasDelÁngel llegaron a ser tendencia regional, con más de un millón de visualizaciones acumuladas, y el concurso digital de carteles registró miles de votos, con participación internacional.

Por su parte, Marcos Ferrer, representante de la consultora Aradex, ha profundizado en la metodología empleada para la elaboración del estudio, destacando que se ha basado en el marco input-output y en supuestos prudentes de consumo y localización, con el objetivo de ofrecer una estimación realista y contrastada del impacto económico de las Fiestas del Ángel.

Ferrer ha indicado que el estudio se sustenta en un intenso trabajo de campo realizado durante todos los días de celebración de la Vaquilla, mediante encuestas presenciales efectuadas en tiempo real.

Además de las encuestas, el estudio incorporó grupos de opinión y entrevistas cualitativas con sectores económicos directamente implicados en las fiestas, como hoteles, restaurantes, asociaciones de comercio, promotores de eventos musicales y el empresario taurino. También se realizaron encuestas anónimas a trabajadores.

Asimismo, Aradex llevó a cabo una encuesta específica a organizadores, como el propio Ayuntamiento y las peñas, centrada en inversiones que no están directamente ligadas al consumo final, pero que tienen un reflejo directo en la economía local.

Para reforzar la fiabilidad del análisis, los datos obtenidos fueron contrastados con sistemas del Instituto Nacional de Estadística, que permiten validar los movimientos de población no residente a través de la telefonía móvil.

OTROS DATOS

La estancia media de los visitantes que pernoctaron en Teruel se situó en torno a tres noches, consolidando un patrón de permanencia prolongada que favorece un impacto económico sostenido sobre sectores clave como la hostelería, la restauración y el comercio local, y refuerza la capacidad de Teruel como destino turístico más allá de la visita de un solo día.

El perfil demográfico de los participantes es marcadamente joven: el 75 % tiene menos de 45 años, y el 64,8 % no tiene hijos menores a su cargo. Este perfil facilita una mayor disponibilidad de tiempo, una participación más intensa en la programación festiva y un mayor nivel de consumo, contribuyendo a la vitalidad social y económica del evento.

En cuanto a la vinculación con las peñas, el 59,1% de los residentes participantes no pertenece a ninguna de las 21 peñas oficiales, lo que pone de manifiesto el carácter abierto, inclusivo y transversal de las Fiestas del Ángel, capaces de integrar a la ciudadanía en su conjunto más allá de las estructuras organizativas.

El 23% asistió durante cuatro días, el 25 % entre cinco y siete días, y un 15% estuvo presente durante los once días completos de celebración, mientras que las asistencias puntuales de uno a tres días representaron el 24%.

En el caso específico de los turistas, la mayoría viajó acompañada, predominando los desplazamientos en pareja (28,1%), con amigos (26,7%) o en familia (25,8%). El vehículo privado fue el medio de transporte más utilizado (66,7%), seguido del autobús (18, %) y el tren (9,8%), lo que refleja un patrón de movilidad de proximidad y señala oportunidades de mejora en la conectividad ferroviaria.