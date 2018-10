Las Fiestas del Pilar serán feministas y descentralizadas, destaca Santisteve

Publicado 19/09/2018 13:28:47 CET

El alcalde de Zaragoza avanza que se iniciará los trámites para que sean declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional Se refuerza la programación para los menores entre 12 y 18 años en la Sala Multiusos Rivarés asegura que hay cinco peticiones para los espacios de convivencia peñista en los distritos

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha destacado que las Fiestas del Pilar, que se celebrarán del 6 al 14 de octubre, serán feministas y descentralizadas, porque se realzará la lucha de la mujer en todos sus ámbitos y se habilitarán más espacios en los distritos de la ciudad.

Tras recordar que el pregón lo leerán siete mujeres, en representación de distintos colectivos y ámbitos de la sociedad desde los que han luchado por la igualdad, el alcalde ha subrayado que ese será el "símbolo de las fiestas que también se dejará ver en la cabalgata.

Las fiestas siguen la tendencia de descentralización de los barrios, a los que se lleva la cultura y además se pondrá el acento en la responsabilidad ciudadana.

Generar espacios de convivencia para las peñas y rememorar los espacios donde surge este modelo de fiestas en los años 80 son algunos de los aspectos que se tendrán en cuenta en la programación, como 'Río y Juego' que albergará mas actividades para los padres, con una zona en la que se ofrecerá alimentación sana y natural para que los adultos tengan un lugar de esparcimiento.

CONVIVENCIA

El alcalde ha afirmado que se busca que sean unas fiestas más sostenibles y ha apelado a los ciudadanos a que junto al disfrute del aporte cultural tengan un comportamiento cívico, además de usar el transporte público.

"Se les traslada el ruego para que sean responsables desde la sostenibilidad y la convivencia, además de la recogida de residuos o la utilización de papeleras, y tengan cuidado con los actos que se hacen en la vía pública y que se deberían hacer en otros sitios".

En la presentación de las Fiestas, el alcalde ha puesto el acento en el "gran esfuerzo inversor de los patrocinadores" y ha dicho que cada año los 'pilares' tienen una calificación de notable alto e incluso sobresaliente, lo cual revela que los sanitarios, la Policía Local y Zaragoza Cultural "son pieza clave para el éxito".

"Estamos satisfechos este Gobierno y los anteriores que han dejado su impronta, como se refleja en el museo de las Fiestas del Pilar en el Torreón Fortea".

Santisteve ha avanzado que el grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) presentará una moción para que las Fiestas del Pilar tengan el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Para lograrlo se exige el acuerdo plenario y "es importante porque es una marca que ayuda a la proyección de la ciudad".

"NO ES NO" Y "SOLO SÍ, ES SÍ"

Por su parte, la concejal de Educación e Igualdad, Arantza Gracia, ha expuesto que será la tercera edición en la que se habilitará la Sala Multiusos para los jóvenes de 12 y 18 años, con una zona para encuentros de 'yotubers', además de un espacio especial denominado 'mañotaku', un acercamiento entre la cultura aragonesa y asiática con talleres y manga y el ámbito ZGamer. También el bar "sin alcohol" será gestionado por la Asociación de Familiares de Personas con Espectro Autista.

El alcalde también ha resaltado que la Sala Multiusos intenta introducir una alternativa al ocio juvenil, para "intenta cambiar el botellón y transformarlo mediante el trabajo transversal de juventud y cultura".

Así, en la plaza Miguel Merino, en el Centro de Historias, y la plaza José María Forqué habrá espectáculos de circo y 'workout'.

Arantza Gracia ha explicado que se retoma la campaña 'No es no' y se refuerza con mensaje 'Solo sí, es sí' para "evitar la invasión de los cuerpos de las mujeres o de hombres ante agresiones homófobas".

Se habilitarán puntos seguros junto con Cruz Roja para que cualquier persona víctima de una agresión pueda ser escuchada y atendida, además de las intervenciones que se tengan que hacer ante otras instancias.

"Queremos unos pilares que sean un espacio seguro para todos y todas y se respete y ser ejemplares como ciudad en la participación. Un Pilar respetuoso se consigue con la colaboración de toda la gente y no siendo cómplice con el silencio y si una hay agresión hay que responder como ciudad en la repulsa a estos comportamientos".

OFRENDA

El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha informado de que estas fiestas tienen un presupuesto es de 1,9 millones de euros incluida la aportación municipal y la de los patrocinadores.

"Aunque son dos millones, las Fiestas del Pilar cuestan casi 5 millones de euros y su retorno es mayor porque la ciudad hace un esfuerzo en hostelería, en limpieza, en refuerzo del transporte público, seguridad, vigilancia y acompañamiento".

Otro dato que ha aportado Rivarés han sido los 2,5 millones de impactos logrados en las pasadas fiestas a través de algunos vídeos en las redes sociales. Para intentar superar estas cifras se han habilitado los hagstags '#pilar18' y '#ZGZEsCultura'.

En la ofrenda de flores, el 12 de octubre, Bolivia será el país invitado porque La Paz es la Capital Latinoamericana de la Cultura y las flores del manto de la Virgen del Pilar, serán fundamentalmente blancas. Además, la ofrenda de flores tiene diez grupos más y también crece la ofrenda de frutos.

"El Pilar es el festival de festivales, es una demostración de la cultura que se hace el resto del año y aprende de las muchas cosas que el Pilar ha tenido a lo largo de los años y son las mejores fiestas populares del mundo".

Rivarés ha agregado que se refuerzan los servicios de transporte público como el tranvía y autobús en centros neurálgicos de las fiestas, como Valdespartera, donde se aloja el espacio Zity con cinco carpas con capacidad para 25.000 personas.

"Nace un espacio nuevo en la calle Delicias que será familiar para menores acompañados con actividades con sesgo de género, con cuentos y músicas sobre las mujeres y sus luchas y preciosos carromatos", ha descrito.

ESPACIOS DE CONVIVENCIA PEÑISTA

Rivarés se ha referido a la descentralización de las fiestas y ha enumerado los barrios en los que se habrá actividades festivas como Arcosur, Delicias Romareda, Oliver, Torrero, Las Fuentes, La Almozara, Arrabal, Barrio Jesús, Vadorrey y Valdespartera. "Todo es de acceso libre, excepto las carpas de Valdespartera, para promocionar el acceso universal a la cultura".

Rivarés ha anunciado que a última hora de esta mañana se ha programado una reunión técnica sobre las cinco peticiones recibidas para ocupar espacios de convivencia peñista en los distritos San José, Las Fuentes y Margen Izquierda, entre los que ha citado. "Son peñas que se juntan para solicitar espacios en los barrios".

Sobre la Federación de Interpeñas ha precisado que este colectivo ha dicho públicamente que presentarán un proyecto de espacio, pero "no ha llegado. Se hará todo según la ley y cumpliendo el decreto de seguridad y de espacios públicos", ha remarcado.

"Interpeñas sugirió buscar un sitio en el Parque del Agua, pero no hay proyecto presentado y por tanto no valorado y por tanto no se puede opinar". En el caso de que fuera el espacio de la telecabina de la Expo ha recordado que está ocupada por el desmontaje de las pilonas.

"Los peñistas son ciudadanos y tienen todos los espacios abiertos de la ciudad y tienen mejores condiciones de acceso al espacio Zity. Además, faltan dos patrocinios que podrían derivar en nuevos espacios" .

Ante la ausencia del Parking Norte de la Expo y que los ciudadanos se concentren en otros puntos, Rivarés se ha preguntado cuál será la noche de "megaconcentración popular", augurando que será el 11 de octubre con el concierto gratuito del rapero Kase O en la plaza del Pilar y ha destacado la "meganoche" del espacio Zity con David Bisbal.