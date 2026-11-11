El final de la concesión de la autopista AP-68 entre Bilbao y Zaragoza beneficiará a más de 5 millones de usuarios

Economía.- Transportes finaliza la concesión de la autopista AP-68 entre Bilbao y Zaragoza - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto fin al periodo concesional de la autopista AP-68 entre Bilbao y Zaragoza, de 294,4 kilómetros de longitud. Esta medida beneficiará a los más de 5 millones de usuarios que circulan anualmente por esos tramos, para los que supondrá un ahorro estimado de aproximadamente 97 millones de euros.

Con esta decisión, la utopista pasa a ser gestionada, en sus respectivos territorios por la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

Desde las 00.00 horas de este miércoles, 11 de noviembre, el tramo estatal de la AP-68 pasará a ser de uso gratuito, libre de peaje para sus usuarios. En total, este tramo suma 177 km de longitud de los que 0,3 kilómetros se localizan en la provincia de Burgos; 119,4 kilómetros en la Comunidad Autónoma de La Rioja; y 57,4 kilómetros en la Comunidad de Aragón.

Transportes procederá al desmantelamiento de las instalaciones de los peajes de forma progresiva. Además, ya está tramitando los contratos de servicios para llevar a cabo la conservación y explotación de los tramos riojano y aragonés de esta autopista de forma directa, así como de las 4 áreas de servicio existentes en estas comunidades autónomas.

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA AUTOPISTA AP-68

Con esta liberación, se prevé un aumento de tráfico de la autopista con una mejor distribución que permitirá mejoras en la seguridad vial, la congestión y la contaminación.

Para adaptar la red nacional al nuevo escenario tras la liberación, Transportes ya ha iniciado los trabajos para mejorar la conectividad y la permeabilidad de la AP-68 así como el estudio de nuevas actuaciones para mejorar la funcionalidad y la seguridad vial del eje N-232 y N-124, que conforman el itinerario alternativo a la AP-68 en La Rioja.

Así, este mismo 11 de noviembre, se han puesto en servicio nuevos enlaces para mejorar la accesibilidad desde los municipios cercanos en Arrúbal, Villamediana (LR-250) y A-12/Fuenmayor, además de la conexión de este último con la AP-68 a través de un tramo de A-68 de nuevo trazado.

Del mismo modo, se está redactando el proyecto para mejorar el enlace entre la AP-68 y la N-232 en Calahorra y se ha licitado un contrato de servicios para la redacción del proyecto de mejora de la conectividad en La Rioja Baja mediante un nuevo enlace en Aldeanueva de Ebro.

También destaca la próxima licitación de las obras de mejora de la intersección de la N-126 con la AP-68 a la altura de Haro, que sustituirá a la actual intersección en T por una glorieta.

1.206 KM DE AUTOPISTAS LIBERADOS DE PEAJE

Desde 2018, se han liberado 1.206 kilómetros de autopistas estatales de peaje. En noviembre de 2018, se libera el tramo de la AP-1 Burgos-Armiñón; en 2020 se procede a la liberación de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz; y en agosto de 2021 quedan libres de peaje las autopistas AP-2 Zaragoza-El Vendrell y AP-7 Tarragona-La Jonquera.