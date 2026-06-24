Finalizan las obras de restauración del Palacio de los Barones de Valdeolivos en Fonz (Huesca)

Palacio de Valdeolivos, en Fonz (Huesca). - GOBIERNO DE ARAGÓN

FONZ (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha ejecutado las obras de restauración del Palacio de los Barones de Valdeolivos, en Fonz (Huesca), unos trabajos que se iniciaron a finales de mayo del pasado año y que han conllevado una inversión de más de 1,7 millones de euros, financiados por el Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización del Patrimonio Histórica con Uso Turístico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El Palacio de los Barones de Valdeolivos, también conocido como Casa Ric, situado en Fonz (Huesca), es Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, desde 2022. El Ejecutivo aragonés es propietario del cien por cien del palacio, que incluye el inmueble y sus jardines.

Teniendo en cuenta la singularidad del Palacio de los Barones de Valdeolivos de Fonz, así como el valioso conjunto de bienes muebles que lo integran pertenecientes a diferentes épocas desde el siglo XVIII, testimonio todos ellos de la historia de la familia Ric, se ha previsto que el inmueble sea destinado a uso museístico, concretamente a la tipología de casa-museo.

La restauración integral del Palacio de los Barones de Valdeolivos se ha acometido con el fin de consolidar y restaurar totalmente el monumento para su futura conservación, adecuando además sus diferentes elementos constitutivos para convertirlo en un monumento visitable que contribuya a potenciar el turismo del municipio y de su comarca, el Cinca Medio.

El alcance del proyecto incluye todas las actuaciones de tipo estructural necesarias, de albañilería para el acondicionamiento de su distribución interior a unos recorridos adecuados y accesibles, de restauración de revestimientos y de fachadas, de ejecución de instalaciones para su puesta en uso, además de otras complementarias para destinar el palacio a uso museístico.

DOS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

Las actuaciones se han estructurado en dos líneas de intervención. La primera, los trabajos de restauración del palacio, en los que la consolidación y mejora estructural ha constituido uno de los ejes fundamentales de la intervención, dada la avanzada situación de deterioro del palacio y la necesidad de asegurar su estabilidad, seguridad y viabilidad a medio y largo plazo.

Se han ejecutado actuaciones sobre los forjados, incluyendo la retirada controlada de los elementos en mal estado y su refuerzo mediante estructuras metálicas, y destaca especialmente la intervención desde la planta bajo cubierta, orientada al refuerzo del techo de la planta noble.

Asimismo, se han iniciado trabajos de sustitución y reconstrucción de forjados, respetando en todo momento la geometría original del edificio y garantizando su compatibilidad con los usos futuros previstos.

La restauración de los elementos singulares y característicos del edificio ha tenido como finalidad la protección, conservación y recuperación de los componentes arquitectónicos y decorativos de mayor interés patrimonial del palacio.

Estas actuaciones se han desarrollado garantizando que las necesarias intervenciones estructurales y constructivas no supongan menoscabo alguno de sus valores históricos y artísticos.

Además, las instalaciones se han diseñado y ejecutado conforme a criterios de eficiencia energética, priorizando soluciones que optimicen el consumo y mejoren el comportamiento energético global del edificio.

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

En segundo lugar, se han acometido actuaciones de mejora de la accesibilidad universal, que se ha abordado bajo el criterio de mínima intervención, evitando actuar sobre aquellos espacios de especial valor histórico-artístico.

Con este objetivo, el edificio se ha dotado de un ascensor que comunica todas las plantas, un aseo adaptado y las rampas necesarias para salvar los distintos desniveles existentes.

Del mismo modo, se contemplan las adecuaciones necesarias para garantizar que los recorridos de evacuación en caso de incendio cumplan con la normativa vigente.

Con la ejecución de estas actuaciones, se revaloriza el edificio y se permitirá la organización de visitas guiadas, destacando sus rasgos característicos como exponente de la arquitectura civil aragonesa.

El Gobierno de Aragón tiene previstas también actuaciones de restauración de las pinturas de la planta noble, actuaciones de restauración y recuperación de los bienes muebles integrantes del mismo, así como la adecuación de la entreplanta para disponer espacios de almacenamiento.

En conjunto, el proyecto tiene como finalidad convertir el monumento en un recurso cultural y turístico de referencia en el municipio.