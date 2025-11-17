Financiación récord para Aragón: 5.322 millones en entregas a cuenta para 2026

Archivo - Varios billetes, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma de Aragón recibirá 5.322 millones de euros en concepto de entregas a cuenta en el año 2026, un 7% más que el año anterior, lo que supone la cifra más alta de su historia, según datos aportados por el Ministerio de Hacienda.

La cifra total que recibirán el conjunto de los territorios asciende a 157.730 millones de euros, con lo que se bate un nuevo récord en el dinero que perciben las Comunidades Autónomas por este concepto, tal y como el Ministerio que dirige María Jesús Montero ha comunicado este lunes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tras una revisión al alza con respecto a lo anunciado en julio por el buen comportamiento de la economía española.

A esta revisión de las entregas a cuenta, de las que se ha informado a cada Comunidad Autónoma de manera individualizada, hay que sumarle la previsión de liquidación para 2024. Uniendo ambas cifras, los recursos del sistema de financiación suman 170.300 euros.

En el caso de Aragón, percibirá 5.501 millones de euros en total del sistema de financiación, lo que supone un 8,7% más que en el anterior ejercicio.