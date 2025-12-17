La firma de hipotecas en Aragón cae un 10,7% tras empeorar su evolución interanual en octubre

Viviendas, bloques de pisos, construcción, obra - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Aragón desciende un 10,7% en octubre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 0,58% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 1.221 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 2,5%.

En Aragón se prestaron 158,47 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en octubre, un 1,31% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 4,5%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.634 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 236,52 millones de euros. De ellas, 31 fueron sobre fincas rústicas y 1.603 sobre urbanas.

De las 1.603 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en octubre en Aragón, 1.221 fueron sobre viviendas; 6 en solares y 376 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 11 y en 48 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 242 hipotecas con cambios en sus condiciones, 183 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.533 préstamos sobre fincas en Aragón. De ellas 1.058 correspondieron a viviendas, 45 a fincas rústicas, 416 a urbanas y 14 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+16,08%), Castilla - La Mancha (+15,63%) y Cantabria (+14,97%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Aragón seguida de Castilla y León y Galicia con caídas del 10,68%, 7,95% y 6,96%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Comunitat Valenciana (+29,48%), Cantabria (+29,12%) y Castilla - La Mancha (+27,32%) anotando los mayores ascensos, y Galicia, (+0,16%), Canarias (+0,38%) y Aragón (+1,31%) en el lado contrario.